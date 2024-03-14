Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря в 2024 году

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, бесплатные путевки получают дети из семей с низкими доходами, дети участников СВО, сироты и инвалиды.

«Детская оздоровительная кампания началась в Подмосковье в январе. С начала года больше 500 ребят региона провели свои каникулы в нашем лагере „Литвиново“, а впереди очередная смена на апрельских каникулах. Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путевками в лагерь более 10 тысяч детей», - рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что на бесплатные путевки уже подали почти три тысячи заявок. Сделать это можно через «Госуслуги».

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