Свыше 10 площадок для зимних видов спорта открыли в Дмитрове

Каждые выходные в округе проходят бесплатные зимние активности: обучение катанию на коньках и лыжах, спортивные эстафеты и веселые старты.

Один из катков открыли в Яхроме 9 декабря. Теперь в субботу и воскресенье с 12:00 до 14:00 там работает развлекательная площадка. Задания для участников самые разные - от футбола на льду до заездов на стульях.

«Когда мы заливали, очень много приходило жителей города Яхрома. Интересовались, когда все откроется, чтобы поучаствовать в различных состязаниях», - рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту города Яхрома Андрей Галушка.

Другой каток залили на стадиона «Торпедо» в Дмитрове.

«Учим катанию на коньках, самым простым азам и некоторым более сложным элементам», - поделился инструктор Владислав Кожухов.

В Центре зимних видов спорта уже подготовили лыжню. Там есть все для камфорного отдыха.

«В нашем центре есть теплые раздевалки, туалет, душ, есть столы, где можно попить чай со своим термосом, также есть снековый аппарат, кофейный аппарат. Есть и прокат, который работает с 9:00 до 21:00, там можно приобрести лыжи», - отметила администратор Наталия Кукарова.

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