Свыше 10 незаконных перевозчиков строительного мусора выявили в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье выявили 12 незаконных перевозчиков мусора. их задержали в Долгопрудном, Ленинском и Богородском округах.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пять самосвалов со строительными отходами задержали в Долгопрудном.
«У водителей не оказалось разрешительных документов на перевозку. Кроме того, незаконное размещение мусора пресечено в Ленинском и Богородском округах, там также задержаны самосвалы», - сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в регионе продолжаются рейды по выявлению незаконных свалок. За неделю выявили четыре таких места. Благодаря камерам вынесли пять постановлений о штрафах на общую сумму 500 тысяч рублей.
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