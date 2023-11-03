Свыше 10 незаконных перевозчиков строительного мусора выявили в Подмосковье за неделю

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пять самосвалов со строительными отходами задержали в Долгопрудном.

«У водителей не оказалось разрешительных документов на перевозку. Кроме того, незаконное размещение мусора пресечено в Ленинском и Богородском округах, там также задержаны самосвалы», - сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

Он добавил, что в регионе продолжаются рейды по выявлению незаконных свалок. За неделю выявили четыре таких места. Благодаря камерам вынесли пять постановлений о штрафах на общую сумму 500 тысяч рублей.

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