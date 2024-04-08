08 апреля 2024, 11:08

Свыше 10 нелегальных такси отправили на штрафстоянку в Лобне за неделю

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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На прошлой неделе Госавтоинспекция в сотрудничестве с Управлением регионального административно-транспортного контроля провели масштабную операцию по выявлению и пресечению деятельности нелегальных такси. По итогам проверки 11 автомобилей, использовавшихся для незаконных перевозок, отправили на специализированную стоянку.

Всего в ходе профилактических мероприятий проверили 308 автомобилей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Сотрудники полиции составили 124 административных протокола в отношении водителей, нарушающих законодательство.

Особое внимание инспекторы уделили не только выявлению незаконных перевозчиков, но и проверке условий работы легальных такси. Во время профилактических мероприятий выявили пять юридических лиц, допустивших нарушения установленных требований к оказанию услуг такси. Они понесут административную ответственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Такси Полиция
08 апреля 2024, 11:27
Благоустройство новой школы началось в Парковом микрорайоне в Котельниках
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Рабочие начали благоустраивать территорию школы на две тысячи мест в микрорайоне Парковый в Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области в понедельник.

На стройке трудятся более 350 рабочих и 15 машин. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории.

Открыть большую школу планируется к 1 сентября 2024 года.

В четырехэтажном здании будет 80 основных и 33 специализированных кабинета, актовый зал на 630 мест, столовая, четыре спортзала, библиотека с читальным залом, лаборатории и мастерские. Это будет первая школа в новом жилом комплексе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Котельники
08 апреля 2024, 11:18
Более 170 ям на дорогах отремонтировали в Лобне в апреле
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня продолжается активная борьба с ямами на дорогах. С начала апреля специалисты уже устранили 176 дорожных дефектов.

Ремонтные работы провели на ключевых улицах города, включая улицу Калинина, Дружбы, Горка, Киово-Спасская, Катюшки, Спортивная, Лейтенанта Бойко, Парковая и Авиационная.

На текущей неделе в планах ремонт дорожного полотна на улицах Мирная, Зеленая, Гагарина, Советская и Коммунистическая. Помимо этого, запланировано обновление асфальтового покрытия во дворах по адресам: улица Ленина, 2, 5, 23, улица Крупской, 22/24, улица Юбилейная, 8, улица Чехова, 2а, 7а.

Администрация Лобни попросила жителей проявить понимание к временным неудобствам и откликаться на просьбы управляющих компаний о своевременном перемещении транспортных средств в дни проведения ремонтных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе существует огромный запрос на ремонт дорог.

Все работы ведут с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги Ремонтные работы
08 апреля 2024, 11:15
Еще один врач из Люберец приобрел жилье по льготной ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Врач ультразвуковой диагностики Люберецкой областной больницы Хадижат Абдуллаева начала ремонт в квартире, приобретенной благодаря социальной ипотеке. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В профессию Хадижат пришла по примеру дедушки-врача.

«Я была уверена, что пойду по его стопам. Как и дедушке, мне нравится помогать людям. Я счастлива видеть их радость, когда они выздоравливают», - рассказывает она.

О возможности получить собственное жилье в Подмосковье Абдуллаева узнала от коллег. Приняла участие в программе и получила заветный сертификат.

«Я выбрала двушку для нас с ребенком. Сейчас в квартире идет ремонт. Переехав, смогу ходить на работу пешком. Ребенок скоро пойдет в первый класс, недалеко от дома есть и детсад, и школа. Район спокойный, зеленый, очень доброжелательные соседи», - рассказала Хадижат.

Программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года и помогает приобрести жилье ценным сотрудникам: медикам, учителям, тренерам и ученым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Врачи Ипотека Социальная ипотека
08 апреля 2024, 11:06
Свыше 6 миллиардов рублей выделят на поддержку классных руководителей в школах Подмосковья в 2024 году
Медиасток.рф
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Свыше 38 тысяч классных руководителей из Подмосковья получат доплату. Такую меру поддержки предлолжили в Минпросвещения России. Сумму выплат повысят до 10 тысяч рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, сейчас доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, помимо федеральной поддержки, учителя получают и региональную в размере шести тысяч.

«В настоящее время доплату получают более 38 тысяч классных руководителей. В 2024 году на данные выплаты предусмотрено более 6,7 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда рублей из федерального бюджета и 3,7 миллиарда рублей – из регионального», – добавила она.

Подмосковье активно поддерживает педагогов и вводит новые меры поддержки. Так, в этом году Мособлдума приняла закон о компенсации педагогам аренды жилья в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, молодые специалисты получают подъемные и ежемесячные выплаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Мособлдума

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