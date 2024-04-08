Свыше 10 нелегальных такси отправили на штрафстоянку в Лобне за неделю

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Всего в ходе профилактических мероприятий проверили 308 автомобилей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Сотрудники полиции составили 124 административных протокола в отношении водителей, нарушающих законодательство.

Особое внимание инспекторы уделили не только выявлению незаконных перевозчиков, но и проверке условий работы легальных такси. Во время профилактических мероприятий выявили пять юридических лиц, допустивших нарушения установленных требований к оказанию услуг такси. Они понесут административную ответственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

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