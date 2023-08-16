Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на участке дороги МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД обустроят тротуары, на дорогах Пятницкое шоссе - поселок Андреевка и Хлебниково - Рогачево - Овсянниково установят дополнительные линии освещения, в 28 медучреждений поставят новое оборудование, а в больнице в Жуковском проведут капитальный ремонт.

Также три функциональные зоны модернизируют в парке Малевича в Одинцове, в поселке Сычево под Волоколамском обустроят спортивные площадки, а в Павловской Слободе реконструируют водозаборный узел.

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