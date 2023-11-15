Свыше 10 детей обрели приемных родителей в Сергиевом Посаде с начала года

Как рассказали в Минсоцразвитии Подмосковья, в этом году в Окружное управление социального развития № 26 по вопросам усыновления обратились около 80 человек. С ними ведут работу по подготовке в принятия ребенка в семью.

Сейчас в Подмосковье нет детских домов. Их заменили семейные центры , а для подготовки приемных родителей работают 73 специальные школы.

«Система устройства детей работает настолько эффективно, что дети не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в семью», - рассказала глава министерства Людмила Болатаева.

Узнать подробнее об усыновлении можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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