01 августа 2024, 15:04

Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за сутки

Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали на подмосковных дорогах за сутки. Работы провели на региональной и муниципальной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах отремонтировали более 700 ям. Больше всего работ провели в Балашихе, Щелкове и Павловском Посаде. На региональной сети устранили 1,1 тысячи дефектов.

В министерстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и проводят ремонт по необходимости. Каждый дефект оцифровывают и фиксируют в системе СКПДИ.

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Дороги Ремонтные работы
01 августа 2024, 15:46
Музыкально-поэтический вечер пройдет в центральном парке Лобни 2 августа
Медиасток.рф
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В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня состоится музыкально-поэтический вечер, который соберет любителей живой музыки. Мероприятие организуют активисты «Молодой гвардии Единой России».

Все желающие смогут принять участие в этом творческом событии, принести с собой гитару или другой музыкальный инструмент, сборник любимых песен или стихов, а также настольные игры для совместного времяпрепровождения.

Начало вечера запланировано на 20:00. Возрастное ограничение - 16.

Напомним, что реконструкция Центрального парка культуры и отдыха проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Первый этап обновления парка завершили 15 июля, а выполнение всего проекта запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Лобня Концерты Парки
01 августа 2024, 15:42
Подготовку к отопительному сезону в Коломне завершат до 15 сентября
Медиасток.рф
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Около 70% домов Коломны подготовили к отопительному сезону. Работы в остальном жилфонде должны закончить до 15 сентября.

Специалисты предприятия «Тепло Коломны» приводят в порядок оборудование котельных и инженерных сетей. Они уже завершили гидравлические испытания на тепловых сетях от котельных на улице Гагарина, Юбилейной, Левшина и Савельича, а также Озерском шоссе и проезде Артиллеристов.

Параллельно рабочие обновляют и меняют запорную арматуру. При этом профилактические остановки котельных проходят по плану.

«На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику. 70% жилищного фонда округа уже получили паспорта готовности. Продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей и плановые ремонтные работы на объектах теплоснабжения», - прокомментировал заместитель главы округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Кроме того, специалисты капитально ремонтируют один из важнейших участков тепловых сетей и строят новые блочно-модульные котельные в деревне Губастово, на улице Юрия Сергеева и улице Ленина в Озерах.

Все работы должны завершить до 15 сентября.

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Коломна Отопление Ремонтные работы
01 августа 2024, 15:37
Котельную в ЖК «Томилино парк» в Люберцах достроят в 2024 году
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил стройплощадку новой котельной в жилом комплексе «Томилино парк» в поселке Мирный. Ее достроят к концу года, чтобы предотвратить перебои в подаче отопления и горячей воды.

Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой порядка 20 тысяч жителей из 17 новостроек и 28 запланированных к строительству жилых домов. Также к ней подключат два социальных объекта.

«Прошлой зимой от ряда жителей этого микрорайона мы получали обращения на ненормативную температуру в квартирах. Поэтому было принято решение о строительстве новой котельной мощностью 70 мегаватт», - рассказал Волков.

Котлы уже доставили в округ, сейчас специалисты монтируют трубу. В ноябре строители приступят к пуско-наладочным работам, подключат новую котельную до конца года. А пока на время работ на старой котельной установили дополнительный котел, чтобы обеспечить жителей теплом в начале отопительного сезона.

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Люберцы Строительство Отопление
01 августа 2024, 15:36
Новую котельную построят на улице Красных Партизан в Серпухове в 2025 году
Медиабанк МО
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Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление участка администрации городского округа Серпухов. Земля нужна для строительства новой котельной.

«Участок передан в рамках госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Котельная мощностью 32 МВт появится на улице Красных Партизан», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Запустить топочную планируется в 2025 году. Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой четыре социальных объекта и 40 многоквартирных домов.

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Серпухов

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