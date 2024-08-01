Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за сутки

Около 70% домов Коломны подготовили к отопительному сезону. Работы в остальном жилфонде должны закончить до 15 сентября.

Специалисты предприятия «Тепло Коломны» приводят в порядок оборудование котельных и инженерных сетей. Они уже завершили гидравлические испытания на тепловых сетях от котельных на улице Гагарина, Юбилейной, Левшина и Савельича, а также Озерском шоссе и проезде Артиллеристов.

Параллельно рабочие обновляют и меняют запорную арматуру. При этом профилактические остановки котельных проходят по плану.

«На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику. 70% жилищного фонда округа уже получили паспорта готовности. Продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей и плановые ремонтные работы на объектах теплоснабжения», - прокомментировал заместитель главы округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Кроме того, специалисты капитально ремонтируют один из важнейших участков тепловых сетей и строят новые блочно-модульные котельные в деревне Губастово, на улице Юрия Сергеева и улице Ленина в Озерах.

Все работы должны завершить до 15 сентября.

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