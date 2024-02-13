Свыше 1,7 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, самостоятельная запись доступна женщинам старше 40 лет, которые не проходили исследование более двух лет. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, с начала года маммография помогла выявить отклонения у 155 жительниц. У пяти из них подтвердилось онкологическое заболевание.

«Рак груди - самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Разумеется, болезнь эффективнее поддаётся лечению, если выявлена на ранней стадии. Поэтому я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить диагностику молочных желез. С этой целью мы открыли самостоятельную запись на маммографию в Подмосковье», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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