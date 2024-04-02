Свыше 1,7 тысячи участников выступили на соревнованиях по чир-спорту в Солнечногорске

В соревнованиях выступили спортсмены в возрасте от 3 до 20 лет. В рамках соревнований прошло около 400 выступлений в различных направлениях чир-спорта, включая танцевальный перформанс - хип-хоп, джаз и фристайл, а также чирлидинг с акробатическими элементами.

По итогам двух дней победители получили заслуженные призы - кубки, медали и грамоты.

«Данный вид спорта становится популярным среди подрастающего поколения», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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