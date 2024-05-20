Свыше 1,7 тысячи дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье в мае
Инспекторы ГУСТ Подмосковья уделяют большое внимание содержанию детских площадок в теплое время года. Только в мае в Московской области устранили свыше 1,7 тысячи дефектов игровых элементов.
Поврежденные элементы заменили или отремонтировали, удалили несанкционированные надписи и изображения, провели уборку и промывку прилегающей территории. Работы проводят во всех округах. Например, в Коломне восстановили оплетку качелей, в Одинцове заменили одно из креплений игрового городка, а в селе Саввинская Слобода покрасили элементы малых архитектурных форм.
Жителям Московской области напоминают, что о поломках на детских площадках следует сообщать напрямую в один из территориальных отделов ГУСТ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».