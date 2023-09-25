Свыше 1,7 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

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Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, за последнее время в парках появилось много мест для отдыха. Это детские площадки, экстрим-зоны, спортивные площадки и многое другое.

«Природные территории Московской области привлекают жителей и гостей региона удобным расположением, развитой инфраструктурой для проведения досуга и занятий спортом на свежем воздухе. Хорошая погода также поспособствовала росту посещаемости. Но главное, это наличие всех условий для полноценного отдыха как взрослых, так и детей», - сказал он.

Самыми популярными на минувшей неделе стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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