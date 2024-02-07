Свыше 1,6 тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье в январе

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Воспитанники детского сада «Колосок» МБОУ средней общеобразовательной школы Липицы городского округа Серпухов посетили увлекательную экскурсию по пожарной части. Спасатели рассказали детям о профессии пожарного, а также показали оснащение специальной техники.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части территориального управления, № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Ивана Гордеева, детям экскурсия очень понравилась, ведь каждый смог примерить пожарную каску, а также подержать в руках настоящий боевой инвентарь.

«Огнеборцы показали детям пожарное депо, служебные помещения, где они находятся вовремя несения дежурства. В завершение занятия пожарные напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период», - рассказал Иван Гордеев.

Также спасатели убедились, что дети знают телефон службы экстренных вызовов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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