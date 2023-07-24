24 июля 2023, 10:44

Свыше 1,6 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 17 по 23 июля в парках и лесопарках Подмосковья побывали 1,6 миллиона человек. Самыми посещаемыми стали места отдыха в Балашихе, Пушкино и Химках.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, посещаемость парков растет ежегодно. С начала года их посетили более 34 миллионов человек.

«Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывало свыше 34 миллионов человек. Это на шесть миллионов больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», - рассказал министр.

Среди самых посещаемых стали парк «Пехорка» в Балашихе, центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину и центральный парк в Реутове.

В министерстве добавили, что 23 июля в Домодедове открылся после обновления парк «Взлет». За полдня его посетили свыше семи тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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Благоустройство
30 сентября 2024, 15:05
Спортсмены из Воскресенска выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по фехтованию
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Всероссийский турнир по фехтованию памяти заслуженного мастера спорта Василия Порфирьева состоялся в Кирове. Шпажисты из Воскресенска показали высокие результаты, заняв пять призовых мест.

В соревнованиях участвовало более 500 спортсменов со всей России. Воскресенск представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Кадеты состязались в командном и личном турнире, а спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет - в индивидуальном первенстве.

Победительницей среди девушек стала Снежана Каменская. Лев Сдобников выиграл бронзовую медаль в личном зачете, а также занял третье место в составе третьей сборной команды региона. Выступавшие в составе пятой сборной команды Подмосковья Никита Козлов и Даниил Лукьяненко стали серебряными призерами.

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Спортсмены Дети Воскресенск
30 сентября 2024, 14:57
Школьники Воскресенска сдали нормы ГТО на стадионе в Хорлове
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Первый этап сдачи нормативов  всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел на стадионе в поселке Хорлово. В нем приняли участие ученики от пятых до девятых классов средней образовательной школы «Наши традиции».

Ребята нужно было пробежать спринтерскую дистанцию в 30 метров и кросс на 1000, 1500 и 2000 метров в зависимости от возраста.

Первое испытание все участники выдержали успешно, а вот с преодолением длинных дистанций у школьников возникли сложности. Многие финишировали из последних сил, справившись с задачей только благодаря силе духа и поддержке болельщиков.

На следующем этапе воспитанникам школы предстоит сдача тестовых нормативов, которая будет проходить в спортивном зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Школьники Воскресенск
30 сентября 2024, 14:25
Детский фестиваль дворовых игр состоялся в Воскресенске
Unsplash
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Фестиваль дворовых игр прошел в парке усадьбы Кривякино. Жители и гости городского округа Воскресенск вспомнили известные и популярные много лет назад уличные забавы.

Участники играли в «колечко-колечко», «вышибалу», «жмурки», «съедобное - не съедобное» и многое другое. Дети увлеченно прыгали через «резиночку» и в «классики». Веселые подвижные развлечения пришлись по душе не только маленьким жителям округа, но и их родителям. Взрослые не менее азартно сражались в знакомые и любимые игры.

Гостям фестиваля нужно было пройти все 13 станций, устроенных организаторами. После это они могли поучаствовать в розыгрыше призов, которые предоставили партнеры фестиваля.

Планируется, что такие мероприятия будут проходить в городском округе ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Фестивали Воскресенск
30 сентября 2024, 14:03
Свыше 26 тысяч человек посетили Центральный парк в Лыткарине за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 23 по 29 сентября Центральный парк в Лыткарине посетили 26,6 тысячи человек. Парк вошел в десятку самых популярных на прошлой неделе, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Центральный парк находится в самом центре города Лыткарино, рядом с ДК «Мир». На площади четыре гектара расположены три зоны: транзитная, для активного отдыха и для спокойного времяпрепровождения. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Парк можно найти по адресу: город. Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

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Лыткарино Парки

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