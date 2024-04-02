Свыше 1,5 тысячи ям ликвидируют к середине апреля в Солнечногорске

Дорожные службы Солнечногорска сосредоточены на устранении аварийно-опасных участков в различных частях города, включая улицы Военный городок, Окружная, Бутырский тупик, а также подъездную дорогу к дому № 133 по улице Красная. Процесс ремонта включает в себя фрезерование ям, выравнивание краев, просушку и обработку битумной эмульсией, после чего происходит укладка асфальта.

Уже выполнен ремонт на участках улиц Гражданская, Баранова и Красноармейская.

«В первую очередь работы проводим, где зафиксированы аварийно-опасные ямы», - отметила начальник управления благоустройства администрации Солнечногорска Татьяна Попова.

Для оперативного выявления проблемных участков используется специализированное программное обеспечение. Информация о ямах и выбоинах с точными координатами поступает как от патрулирования улиц сотрудниками администрации, так и от жителей через обращения в муниципалитет или на портал «Добродел».

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