Свыше 1,5 тысячи рабочих мест появилось на производственно-складском комплексе «Ориентир-Юг» в Подольске
Третий блок производственно-складского здания № 1 комплекса «Ориентир-Юг» построили в Подольске. В проект инвестировали 2,5 миллиарда рублей.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, проект сопровождали Центр содействия строительству. Здание площадью более 44 тысяч квадратных метров будут сдавать в аренду под хранение товаров и размещение административно-бытового комплекса. После открытия нового блока на территории комплекса будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».