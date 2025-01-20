Свыше 1,5 тысячи нарушений чистоты устранили в Подмосковье в январе

В число наиболее распространенных нарушений вошли мусор на контейнерных площадках, вандальные надписи на стенах зданий и заборах, а также неубранный снег.

Напомним, при выявлении дефектов во дворах или на общественных пространствах, жителям Подмосковья следует сообщить о нарушениях в один из территориальных отделов ведомства.