Свыше 1,5 тысячи наборов для новорожденных выдали в Подмосковье с января

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в состав подарочных коробок входит одежда, игрушки, постельное белье, средства гигиены и другие полезные вещи. Недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

«Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Получить набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в региональном органе ЗАГС.

Узнать больше о системе родовспоможения Подмосковья можно на тематическом интернет-портале и по телефон кол-центра 8 (800) 550-30-03.

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