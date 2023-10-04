Свыше 1,5 тысячи мероприятий по снижению травматизма на железной дороге провели в МЖД в сентябре

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сотрудники МЖД провели рейды, лекции и беседы в школах, а также раздавали информационные листовки, проводили тематические конкурсы и квесты.

Кроме того, в Тульском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД школьникам провели обучение в игровой форме - они смогли увидеть железную дорогу глазами машиниста и узнали о принципах работы транспорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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