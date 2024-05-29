29 мая 2024, 17:49

Свыше 1,5 тысячи лифтов привели в порядок в Подмосковье с начала весны

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору
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Подмосковные управляющие компании убрали свыше тысячи лифтов в многоквартирных домах с начала весны. В 400 из них устранили незаконную рекламу и надписи.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, с начала весны УК убрали более тысячи лифтов, еще в 400 устранили надписи и рекламу.

«Все поступающие заявки жителей находятся на контроле инспекторов. Стоит также отметить, что особое внимание уделяется сигналам о неисправностях, таким как заедание или несрабатывание кнопок, отсутствие освещения и вибрация кабин при подъеме», - сказал он.

Он добавил, что управляющие компании также должны регулярно обслуживать оборудование лифтов и убирать кабины.

Сообщить о неисправностях жители могут по телефону 122*4 или на портале ЕДС.

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Вандализм
29 мая 2024, 17:47
Более 130 лотов выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе
Медиаархив Московской области
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Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги более 138 лотов. Из них 97 земельных участков для аренды, 34 — для продажи, а также несколько нежилых помещений.

В ведомстве привели в пример городской округ Подольск. Там в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 17 соток, расположенный в деревне Гостилово на срок 20 лет. Начальная цена лота составляет 60 983,12 рублей в год.

В городском округе Чехов можно купить приусадебный земельный участок площадью восемь соток, который находится в селе Стремилово. Начальная цена - 584 952 руб.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

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Подольск Аукционы Истра Строительство Чехов Недвижимость
29 мая 2024, 17:41
Стадион «Криогенмаш» в Балашихе не отдадут под застройку
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Стадион «Криогенмаш» застраивать домами не будут. Об этом сообщили жителям Балашихи на встрече представители администрации округа.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с инициативными жителями округа. Горожан волнует стадион «Криогенмаш», по их сведениям, здесь планируют построить дома, а спортивный объект закроют.

«Я сообщил, что никаких разрешений на строительство на сегодня нет и планов по застройке территории тоже нет. С собственником достигнута договоренность, что желание жителей пользоваться стадионом остается неизменным. Стадион не закрывается, он продолжает функционировать», - сказал Дмитрий Варнавский.

Также обсудили вопрос временной стоянки. Если жители поддержат идеи, то администрация обсудит это с собственником объекта. С «Криогенмаша» перевели школу по хоккею с мячом, место больше не соответствует требованиям. Спортсмены будут заниматься на площадке в парке «Пехорка лес».

Стадион продолжат использовать по назначению. Зимой здесь зальют традиционный каток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Строительство Балашиха
29 мая 2024, 17:38
Поликлинику в ЖК «Столичный» в Балашихе откроют этой осенью
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Новая поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино в Балашихе готова на 96%. Основные работы завершены, медицинское учреждение откроют осенью.

Поликлиника будет принимать взрослых и детей, она рассчитана на 670 посещений в смену. Пациентов будут принимать врачи многих специальностей. Это педиатры, кардиолог, хирург, эндокринолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Также будут кабинеты неотложной помощи, помещение для забора анализов, отделение восстановительного лечения и функциональной диагностики.

Внутри помещения сейчас идут работы по чистовой отделке. Также приводят в порядок территорию поликлиники, завозят и устанавливают оборудование.

Возле новой поликлиники также откроют станцию скоро медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фармацевтическом центре в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники Балашиха
29 мая 2024, 17:35
Детский омбудсмен Мишонова предложила принудительно трудоустраивать должников по алиментам
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала новость о подписании закона о создании в России открытого реестра должников по алиментам. Она предложила пойти еще дальше и обязать работать тех, кто скрывает свои доходы и не хочет помогать растить детей.

Ксения Мишонова рассказала, что неплательщики алиментов часто скрывают свои доходы и работают неофициально, чтобы не отчислять деньги на содержание детей.

«Открытый реестр лишь отчасти решает эту проблему. Но этого мало. Нужно предусмотреть добровольно-принудительную меру - трудоустройство тех, кто имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты», - отметила Мишонова.

Она подчеркнула, что важно менять общественное мнение. Отцы, которые не дают денег на содержание детей и не помогают их растить, достойны осуждения и даже презрения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Законы Россия

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