Свыше 1,47 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Как сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья, наибольшую посещаемость зафиксировали в минувшую субботу. В этот день парки посетили более 240 тысяч человек. Всего за выходные там побывали свыше 460 тысяч отдыхающих. Средняя посещаемость в будни составила 200 тысяч.

За неделю 47 тысяч человек побывали в парке «Пехорка» в Балашихе, еще 36 тысяч гостей посетили Центральный парк в пушкино, более 35 тысяч - парк Мира в Мытищах, 32 тысячи - «Елочки» в Домодедове и 30 тысяч - «Фабричный» в Дедовске.

«Таким образом, парки Подмосковья продолжают оставаться популярными местами отдыха для жителей и гостей региона, предлагая разнообразные возможности для активного и семейного досуга», - подчеркнули в министерстве.