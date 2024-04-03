03 апреля 2024, 16:25

Свыше 1,4 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье

Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Собственники квартир подали около полутора тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов по программе переселения из аварийных домов после 2017 года. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество заявлений подали в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуевском городском округе и Талдоме.

По жилищному сертификату стоимость одного квадратного метра жилья составляет 130 тысяч рублей, а минимальное количество площади - 33 квадратных метра. Программа позволяет приобрети квартиру в любом городском округе Подмосковья, не дожидаясь окончания строительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Аварийное жилье Квартиры
03 апреля 2024, 16:42
Подмосковье выделит миллиард рублей на новое оборудование для роддомов
Пресс-служба Минздрава МО
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Родильные дома и перинатальные центры Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели Подмосковье направит около миллиарда рублей.

«Закупим более 700 единиц нового медоборудования на миллиард рублей - аппараты ИВЛ, УЗИ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, аппараты установят в 12 медорганизациях, в том числе в больницах в Клину, Химках, Коломне и Видном. Напомним, что в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Роддома Больницы
03 апреля 2024, 16:38
Новую школу откроют в микрорайоне Бабырино в Домодедове в 2025 году
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Новый корпус школы на 550 учеников построят в микрорайоне Бабырино в Домодедове. Его планируют открыть 1 сентяря 2025 года

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к фасадным работам. Всего на объекте трудятся более 90 человек и пять машин.

«Подрядчиком ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок и утеплению здания, устройству наружной ливневой канализации, монтажу систем отопления и сантехнические работы. Общая строительная готовность здания составляет 30%», - сказали в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортзал, библиотечный центр и другие помещения. На территории разместят стадион с легкоатлетическим сектором, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Общая площадь корпуса превысит 10 тысяч квадртных метров.

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Школы Строительство Город Домодедово
03 апреля 2024, 16:32
Производство сжиженного природного газа запустят в Кашире
Пресс-служба Мининвеста МО
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Компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» построит малотоннажный комплекс в Подмосковье. Так, предприятие сможет производить до 1,7 тонны СПГ в час. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что топливо будут использовать в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
03 апреля 2024, 16:22
Администрация Мытищ усилила контроль за капитальным ремонтом домов
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи прошло оперативне совещании. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов стало центральной темой.

Для преодоления задержек капитального ремонта многоквартирных домов администрация усилила контроль за ходом работ. Проводятся регулярные инспекции объектов вместе с фондом капитального ремонта и контрольными органами. Благодаря этим усилиям, ремонт завершен в 154 домах.

В отношении 17 домов решено изменить подрядчика для обеспечения качества работ. Все необходимые материалы уже приобретены, и на объектах работает достаточное количество людей. Завершение запланировано на июль 2024 года.

На 2023–2025 годы запланирован ремонт еще в 151 доме. На данный момент заменено 11 лифтов, в шести домах обновлено газовое оборудование, и проведено техническое обследование одного дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мытищи Ремонтные работы

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