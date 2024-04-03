Свыше 1,4 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье

Родильные дома и перинатальные центры Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели Подмосковье направит около миллиарда рублей.

«Закупим более 700 единиц нового медоборудования на миллиард рублей - аппараты ИВЛ, УЗИ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, аппараты установят в 12 медорганизациях, в том числе в больницах в Клину, Химках, Коломне и Видном. Напомним, что в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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