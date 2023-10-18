Свыше 1,3 тысячи заявок на социальную газификацию одобрили в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье одобрили свыше 1,3 тысячи заявок на льготное подключение к газу по президентской программе. Мера поддержки подразумевает бесплатное подведение газа от забора до дома, а также покрывает стоимость оборудования до 80 тысяч рублей.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, все программы газификации действуют по единому принципу: топливо до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно.
Заявку на подключение к газу можно подать на региональном портале госуслуг. Воспользоваться льготами могут десять категорий граждан, включая семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет, одиноко проживающих пенсионеров, тружеников тыла и других.
Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.
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