Свыше 1,3 тысячи специалистов прошли обучение по организации ЕГЭ в Подмосковье

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, специалисты ГЭК в ППЭ обеспечат соблюдение порядка проведения экзамена, а руководители пункта позволят провести его в доброжелательной обстановке ине допустить нарушений.

К моменту сдачи ЕГЭ в регионе проверят все необходимое оборудование, пункты обеспечат расходными материалами, а процедуру отработают вместе с организаторами. Участникам обучения рассказали о новых инструктивных материалах, они проанализировали проблемы прошлого года и проработали пути решения внештатных ситуаций.

«Все пункты проведения ЕГЭ будут участвовать в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях 18 апреля и 15 мая, где можно будет проверить состояние оборудования ППЭ и закрепить полученные знания», - добавили в ведомстве.

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