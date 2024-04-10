10 апреля 2024, 16:44

Свыше 1,3 тысячи специалистов прошли обучение по организации ЕГЭ в Подмосковье

Министерство образования МО
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Свыше 1,3 тысячи человек прошли подготовку для организации проведения ЕГЭ в Подмосковье в этом году. Это представители государственной экзаменационной комиссии и руководители пунктов проведения экзамена.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, специалисты ГЭК в ППЭ обеспечат соблюдение порядка проведения экзамена, а руководители пункта позволят провести его в доброжелательной обстановке ине допустить нарушений.

К моменту сдачи ЕГЭ в регионе проверят все необходимое оборудование, пункты обеспечат расходными материалами, а процедуру отработают вместе с организаторами. Участникам обучения рассказали о новых инструктивных материалах, они проанализировали проблемы прошлого года и проработали пути решения внештатных ситуаций.

«Все пункты проведения ЕГЭ будут участвовать в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях 18 апреля и 15 мая, где можно будет проверить состояние оборудования ППЭ и закрепить полученные знания», - добавили в ведомстве.

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ЕГЭ Экзамены Образование
10 апреля 2024, 17:03
Минэкологии назвало недопустимым ограничение доступа к озеру в Щелкове
Фото Минэкологии МО.
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Инспекторы эконадзора предостерегли компанию «Алмаз» от ограничения доступа к озеру в Щелкове. Ранее в Минэкологии поступило обращение от жителей деревень Воря-Богородское и Вторая Алексеевка, которые сообщили о проблеме.

«Установлено, что место строительства компанией „Алмаз“ обустроено таким образом, что граница стройплощадки проходит по урезу воды в озере Богородское», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Строителей обязали обеспечить свободный проход граждан к озеру, которое является излюбленным местом отдыха как жителей населенного пункта, так и туристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

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Щелково Экология
10 апреля 2024, 16:56
Свыше 3 тысяч объектов Подмосковья зарегистрировали по гаражной амнистии с начала года
Фото БТИ МО
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Около 3,1 тысячи объектов недвижимости в рамках программы гаражной амнистии зарегистрировали на территории Московской области за первый квартал 2024 года. Среди них 890 гаражных объектов и более 2,2 тысячи земельных участков общей площадью в 49,3 тысячи квадратных метров.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что гаражную амнистию реализуют уже более 2,5 года, что дает возможность бесплатно оформить свои гаражи и прилегающие земельные участки. Программа упрощенной регистрации продлится до 1 сентября 2026 года.

«А с начала действия Закона в нашем регионе по гаражной амнистии оформлено более 17 тысяч объектов: свыше 5,5 тысячи гаражей и 11,5 тысячи участков общей площадью 270 тысяч квадратных метров», - добавила Наталья Адигамова.

В рамках гаражной амнистии могут участвовать владельцы гаражей, их наследники или покупатели. Важным условием является расположение объекта на государственной или муниципальной земле, а также выделение участка для гаража организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или иным способом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
10 апреля 2024, 16:33
Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты счетов за ЖКУ
МосОблЕИРЦ
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Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг завершается в большинстве городских округов Подмосковья 10 апреля. В связи с этим гражданам напомнили о способах оплаты.

Жители Подмосковья уже получили квитанции в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также по электронной почте. Тем, кто оформил подписку на электронный счет, бумажные копии не будут доставлены. Более подробную информацию о преимуществах электронных платежей можно найти на сайте.

Оплатить услуги без комиссии через Систему быстрых платежей можно как в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, так и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сразу после совершения платежа в личном кабинете станут доступны «Коммунальные бонусы» - это более 75 выгодных и интересных предложений.

«Своевременная оплата счетов позволяет разумно и выгодно планировать семейный бюджет», - подчеркнули в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции. Соответствующее решение было принято после проблем, зафиксированных минувшей зимой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
10 апреля 2024, 16:32
Первый тур конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье
Министерство образования МО
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Последнее конкурсное испытание первого тура «Учителя года» прошло в Подмосковье. Участники провели классный час, самостоятельно выбрав темы занятий.

На занятиях педагоги обсудили с детьми актуальные вопросы экологии, сохранения исторической памяти, гражданственности и другие. Жюри оценивали не только актуальность и обоснованность выбранных тем, но и творческий подход учителей.

Жюри выберут 15 победителей, которые пройдут во второй тур конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Учителя конкурсы

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