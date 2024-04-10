Свыше 1,3 тысячи специалистов прошли обучение по организации ЕГЭ в Подмосковье
Свыше 1,3 тысячи человек прошли подготовку для организации проведения ЕГЭ в Подмосковье в этом году. Это представители государственной экзаменационной комиссии и руководители пунктов проведения экзамена.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, специалисты ГЭК в ППЭ обеспечат соблюдение порядка проведения экзамена, а руководители пункта позволят провести его в доброжелательной обстановке ине допустить нарушений.
К моменту сдачи ЕГЭ в регионе проверят все необходимое оборудование, пункты обеспечат расходными материалами, а процедуру отработают вместе с организаторами. Участникам обучения рассказали о новых инструктивных материалах, они проанализировали проблемы прошлого года и проработали пути решения внештатных ситуаций.
«Все пункты проведения ЕГЭ будут участвовать в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях 18 апреля и 15 мая, где можно будет проверить состояние оборудования ППЭ и закрепить полученные знания», - добавили в ведомстве.
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