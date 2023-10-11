Свыше 1,3 тысячи детей родились благодаря ЭКО в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье родились более 1,3 тысячи детей после процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса. Их проводят бесплатно по полису ОМС при медицинских показаниях.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, процедуру проводят по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».
«Благодаря современным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО и криоперенос, с начала года на свет появились уже более 1,3 тыс. детей. Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС», - сказала она.
Получить услугу можно бесплатно, оформив квоту. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
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