Свыше 1,3 тысячи детей родились благодаря ЭКО в Подмосковье с начала года

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, процедуру проводят по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«Благодаря современным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО и криоперенос, с начала года на свет появились уже более 1,3 тыс. детей. Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС», - сказала она.

Получить услугу можно бесплатно, оформив квоту. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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