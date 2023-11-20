Свыше 1,3 миллиарда рублей выделят на организацию летнего отдыха детей в Подмосковье в 2024 году

«В Московской области работает более 100 стационарных детских лагерей и еще пять - палаточных. Кампания 2023 года была организована на высоком уровне, в следующем году также планируем, что наши подмосковные ребята смогут полноценно отдохнуть летом», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Каждый год в Подмосковье предоставляют бесплатные путевки в лагеря детям из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и инвалидам. Кроме того, этим летом в лагере «Литвиново» был организован бесплатный отдых для трех тысяч детей участников СВО. Этот лагерь входит в тройку лучших в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» и рассказал подробнее об их подвигах.