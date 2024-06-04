Свыше 1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье к 5 июня

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в регионе уже модернизировали более 920 зимних контейнерных площадок. Более тысячи баков установили на весенних.

«В Подмосковье уже модернизировано более 920 зимних контейнерных площадок, а также более одной тысячи баков установлено на весенних, из них 203 в Истре, 96 - в Раменском, 87 - в Одинцово. Работы выполнены на 95%. Ежедневно в чат-ботах мы анализируем ситуацию с мусорными навалами. Следует отметить, что в ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%», - сообщил заместитель председателя правительства области, глава министерства Владислав Мурашов.

Лидером среди округов по модернизации контейнерных площадок и подписанию дополнительных соглашений с СНТ стал Красногорск. Там установили 28 баков.

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