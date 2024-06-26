Свыше 1,2 тысячи летних кафе открыли в Подмосковье в этом сезоне

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Предприниматели заключили почти 400 договоров на региональном портале. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что данный формат пользуется спросом у владельцев ресторанного бизнеса.

Так, в Орехово-Зуеве работает 30 сезонных кафе, в Сергиевом Посаде - 40 веранд, а в Пушкино - 40 летних кафе.

Напомним, что получить разрешение на открытие летнего кафе могут предприниматели, чьи заведения отвечают Региональному стандарту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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