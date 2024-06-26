26 июня 2024, 19:04

Свыше 1,2 тысячи летних кафе открыли в Подмосковье в этом сезоне

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Предприниматели Московской области могут заключить договор на открытие летнего кафе на портале госуслуг. Так, в этом сезоне для жителей и гостей региона работает свыше 1,2 тысячи летних кафе и веранд.

Предприниматели заключили почти 400 договоров на региональном портале. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что данный формат пользуется спросом у владельцев ресторанного бизнеса.

Так, в Орехово-Зуеве работает 30 сезонных кафе, в Сергиевом Посаде - 40 веранд, а в Пушкино - 40 летних кафе.

Напомним, что получить разрешение на открытие летнего кафе могут предприниматели, чьи заведения отвечают Региональному стандарту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Сельское хозяйство Питание Бизнес
26 июня 2024, 20:08
Хирурги МОДКТОБ прооперировали юношу с разорванным ахилловым сухожилием
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Хирурги МОДКТОБ провели пластическую операцию на ахилловом сухожилии подростку, который ударился ногой о металлическую калитку, пытаясь ее закрыть во время сильного ветра. Травма оказалась настолько тяжелой, что без вовремя оказанной помощи, юноша мог утратить способность ходить.

«Порез или разрыв ахиллова сухожилия - тяжелейшая травма. Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, пластику ахиллова сухожилия, зафиксировав конечность гипсовой повязкой», - рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Через четыре недели юноше снимут гипс и можно будет приступать к реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Врачи
26 июня 2024, 19:43
Подмосковный Минтранс напомнил о запрете парковки в местах проезда спецтранспорта
Пресс-служба Минтранса МО
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В подмосковном Минтрансе напомнили автовладельцам о недопустимости парковки в местах проезда служебного транспорта. Нерадивые автолюбители нередко блокируют въезды, и машины скорой помощи или других экстренных служб не могут попасть к тем, кому срочно требуется помощь.

«Мы часто фиксируем случаи, когда автомобили препятствуют проезду экстренных служб. Например, во дворах Подольска, где скорой помощи приходится заезжать на тротуар, чтобы оставить спецавтомобиль», –рассказали в ведомстве.

На территории 12 жилых комплексов в Балашихе, Долгопрудном, Мытищах, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах с начала года эвакуировали 14 тысяч неправильно припаркованных автомобилей. А в 26 жилых комплексах в Дмитровском, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске, Ленинском, Лыткарине, Одинцовском округах с начала года парконы зафиксировали больше 22 тысяч нарушений правил парковки.

В Минтрансе призвали жителей соблюдать правила дорожного движения, уважать окружающих людей и не парковать свои автомобили в запрещенных местах.

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Красногорск Мытищи Скорая помощь Правила
26 июня 2024, 19:39
Меры безопасности при проведении выпускных вечеров усилят в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На заседании антитеррористической комиссии городского округа Мытищи обсудили вопросы профилактики террористических угроз и обеспечения безопасности при проведении выпускных школьных мероприятий. Особое внимание уделили разработке и реализации комплексных мер, направленных на защиту учащихся и педагогов.

Также разработают дополнительные меры по совершенствованию профессионального уровня сотрудников муниципальных управлений, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму. Принято решение организовать специализированные тренинги и курсы повышения квалификации для данных специалистов.

Под отдельным контролем остаются объекты торговли, где также усиливаются меры безопасности. Ответственные сотрудники предприятий обязаны пройти дополнительное обучение, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.

«Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность наших граждан. Обучение и повышение квалификации сотрудников - важный шаг в этом направлении», - подчеркнул представитель комиссии.

Заседание завершилось утверждением плана действий и распределением обязанностей среди участников. В ближайшие дни начнется практическая реализация принятых решений.

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Выпускные Мытищи
26 июня 2024, 19:27
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 26 июня достигли 7 баллов
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс вечером 26 июня. Пробки на дорогах достигли семи баллов.

Как пояснили в ведомстве, наибольшие автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Не менее сложно проехать в эти вечерние часы по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе напомнили водителям об осторожности за рулем и призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги Водители ЦКАД

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