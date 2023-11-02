Свыше 1,2 тысячи человек приняли участие в субботниках в лесах Подмосковья с мая по октябрь
Экологическая акция «Чистый лес» проходила в Подмосковье с мая до конца октября. В ней приняли участие свыше 1,2 тысячи человек.
Как рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, субботники прошли во всех 19 лесничествах региона на площади более 73 гектаров. Собранный валежник передали жителям для отопления домов.
«За это время в акции приняли участие 1250 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные граждане убрали 585 кубометров неликвидной древесины», - сказал он.
Олег Баженов добавил, что во время субботников убирают сухостой, валежник и мелкий мусор.
Проект «Чистый лес» рассчитан на три года. Он направлен на повышение экологической культуры.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».