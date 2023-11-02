Свыше 1,2 тысячи человек приняли участие в субботниках в лесах Подмосковья с мая по октябрь

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Как рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, субботники прошли во всех 19 лесничествах региона на площади более 73 гектаров. Собранный валежник передали жителям для отопления домов.

«За это время в акции приняли участие 1250 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные граждане убрали 585 кубометров неликвидной древесины», - сказал он.

Олег Баженов добавил, что во время субботников убирают сухостой, валежник и мелкий мусор.

Проект «Чистый лес» рассчитан на три года. Он направлен на повышение экологической культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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