18 июня 2024, 21:10

Свыше 1,2 миллиона рублей долгов по алиментам взыскали с жителя Подмосковья

ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей. Призвать мужчину к ответственности помогло предупреждение об ограничении его права пользования водительским удостоверением.

Судебное решение, вынесенное в 2013 году, обязывало мужчину выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Из-за невыплаты денежных средств в полном объеме, задолженность достигла 1,2 миллиона рублей.

После решения о принудительном исполнении были применены меры ограничения, однако должник продолжал выплачивать суммы не в полном объеме. Сотрудники службы вновь возобновили исполнительное производство и применили комплекс мер принудительного исполнения, включая административное наказание и ограничение права пользования водительским удостоверением.

После уплаты задолженности в полном объеме все ограничительные меры были отменены. Дальнейшее взыскание текущих алиментных платежей, а также отработка 30 часов обязательных работ, находится на контроле судебных приставов.

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Долги Суд Дети
18 июня 2024, 20:43
Госавтоинспекторы Мытищ за выходные проверили более 60 водителей на дорогах
Пресс-служба Мытищи
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Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» в выходные на Олимпийском проспекте. Они проверили 60 авто, выявили восемь нетрезвых водителей.

Цель подобных рейдов - не допустить случаев управления автомобилями нетрезвыми водителями. Во время массовой остановки машин инспекторы проводили беседу с водителями и оценивали состояние каждого из них, а также вручали тематические памятки по правилам дорожного движения.

Лишь в первый час работы сотрудники проверили более 60 авто. За выходные в целом они выявили и привлекли к административной ответственности восемь нетрезвых водителей. Теперь нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

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Штрафы Мытищи Дороги Водители
18 июня 2024, 20:41
Регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup стартовала в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Прием заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по виртуальному хоккею Ovi Cyber Cup стартовал в Подмосковье. Мероприятия пройдут в рамках кубка Александра Овечкина.

​Любой желающий может принять участие в соревнованиях без ограничений по возрасту. Участники турнира будут соревноваться в хоккейном симуляторе NHL. Предварительно запланировано проведение четырех квалификационных турниров, первый из которых состоится 23 июня, затем последуют 30 июня, 7 и 14 июля.

​Четыре победителя каждой квалификации продвинутся на следующий этап турнира, где определятся участники финала. Последние игры будут транслироваться онлайн с комментариями. Актуальная информация о турнире будет доступна в сообществе VK по ссылке.

​Для того чтобы подать заявку на участие в Ovi Cyber Cup и узнать дополнительные детали о предстоящих отборочных этапах, следует посетить официальный сайт.

​Большой финал турнира запланирован на завершающий день Кубка Александра Овечкина по хоккею. Победитель и призеры Ovi Cyber Cup будут определены на специальной игровой зоне на арене «Мытищи».

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Киберспорт
18 июня 2024, 20:26
День открытых дверей пройдет 22 июня в роддоме Мытищ
Пресс-служба Мытищи
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Гостям дня открытых дверей в родильном доме Мытищ расскажут о работе учреждения, важных для рожениц нюансах, а также о том, как взаимодействовать с новорожденным.

В выходные в родильном доме Мытищ прошел день открытых дверей. В его рамках участникам показали родовые боксы, послеродовое отделение и отделение новорожденных. Также специалисты предоставили подробную информацию о госпитализации на разных этапах.

«Изначально планировалось провести день открытых дверей только в один день, но из-за большого количества желающих было решено продлить мероприятие и на второй день», - пояснил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Следующий день открытых дверей решили провести 22 июня. Гостей будут ждать в 11:00.

Подробная информация доступна в Телеграм-канале «Роды в Мытищах».

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Роддома Мытищи Врачи
18 июня 2024, 20:19
Кадеты из Дмитрова побывали на военно-патриотических сборах в Бородине
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Победители муниципальных и областных кадетских конкурсов из Орудьевской и Синьковской школы № 1 поучаствовали в открытии детских историко-патриотических сборов в Бородине. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Дмитровского и Можайского округов.

Сборы прошли на базе Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Участники возложили цветы в память о павших русских воинах у главного монумента на Батарее Раевского. Поездка стала возможной в том числе благодаря личному вкладу главы Дмитровского округа Ильи Поночевного.

«Дмитровский и Можайский округа являются побратимами с 2019 года. В рамках побратимских отношений в последние годы регулярно проводятся совместные мероприятия в сфере культуры, образования, поддержки участников СВО и их семей», - прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Также школьники встретились с президентом благотворительного фонда «Струна» Валентиной Лавровой, представителями морской пехоты и Общества потомков Отечественной войны 1812 года. Ребятам рассказали об организациях, которые сохраняют память об участниках специальной военной операции, а также помогают раненым во время службы солдатам и их родственникам.

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Школьники Дмитров Патриотизм

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