05 июня 2024, 11:41

Свыше 1,1 тысячи ям отремонтировали в Орехово-Зуеве и Егорьевске за неделю

Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 1,1 тысячи ям отремонтировали на улицах в двух округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Орехово-Зуеве и Егорьевске.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Егорьевске ремонт прошел на Егорьевском шоссе рядом с деревней Юрцово, а также у деревень Тимохино и Янино, в Алферово и Михалях. В Орехово-Зуеве работы провели на улице Советская в Куровском, в поселке Хвойном, в деревне Сальково, а также рядом с поселком 1 Мая.

Ремонт ям продолжают во всех округах Подмосковья. Все работы контролируют при помощи систему СКПДИ.

«Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных», - сказали в министерстве.

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Дороги Егорьевск Орехово-Зуево Ремонтные работы
05 июня 2024, 11:56
Строительная готовность моста на трассе ЮЛА в Люберцах достигла 65%
Наталья Лымарь
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Строительство моста через реку Пехорку продолжается в Подмосковье в рамках проекта новой трассы ЮЛА. На данный момент готовность объекта превысила 65%.

Ежедневно на стройке работают более 140 человек и 15-20 единиц техники. Пока специалисты завершают сооружение двух оставшихся опор, экскаватор извлекает 12-метровые стальные шпунты, которые использовались для устройства котлована под фундамент моста.

«Мы на 95% завершили возведение опор, надеемся закончить эту работу до конца июня, и уже приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Параллельно производим монтаж металлоконструкций», - прокомментировал руководитель проекта компании «Спецстройтехнологии-М» Тимур Хелая.

Завершить строительство моста планируется к концу текущего года. Напомним, что Южно-Лыткаринская автодорога будет использоваться как дублер МКАД. Ее назначение - разгрузить сразу несколько трасс М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Люберцы Строительство Дороги
05 июня 2024, 11:47
Вентиляции отремонтировали в тысяче квартир Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Коммунальщики восстановили работоспособность вентиляции в тысяче подмосковных квартир с начала года. Система отвечает за проветривание помещений и влажность воздуха внутри МКД.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Вентиляция в многоэтажном доме решает несколько важных задач. Это проветривание помещений, вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в квартире.

Если на окнах появился конденсат, а на стенах выросла плесень, об этом нужно сообщить в управляющую компанию дома или в ЕДС МО.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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ЖКХ Ремонтные работы Квартиры
05 июня 2024, 11:43
Более 20 детских садов откроют после капремонта в Подмосковье к сентябрю
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Реализация президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений продолжается в Подмосковье. За неделю в Московской области открылось еще четыре детских сада после обновления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Торжественная церемония открытия детского сада № 55 прошла в Одинцове. В дошкольном учреждении полностью заменили инженерные сети, утеплили фасад и кровлю, обновили внутренние системы, выполнили современную отделку в помещениях. Кроме того, благоустроили территорию вокруг детсада, установили прогулочные веранды и игровые комплексы.

После капитального ремонта также открылись детские сады в Лотошине, Бронницах и Павловском Посаде. Всего к началу нового учебного года в Московской области планируется открыть 23 обновленных детских сада в 22 округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Одинцово Детские сады
05 июня 2024, 11:19
Ребенка с удушьем спасли в больнице в Солнечногорске
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Ребенка в возрасте 10 месяцев спасли в больнице в Солнечногорске от удушья. Он поступил с острым нарушением дыхания из-за инородного тела.

Как рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин, пациенту провели экстренную бронхоскопию. Благодаря этому дыхание восстановилось, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

«Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зеленым пластиковым цветком от детского конструктора», - рассказал он.

Врачи порекомендовали жителям не оставлять детей без присмотра. При подозрении на то, что ребенок что-то проглотил, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Солнечногорск Врачи

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