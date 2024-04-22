Свыше 1,1 миллиона исполнительных документов зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Люди, в отношении которых вынесены решения судов, имеют право обратиться в суд с письменным запросом о направлении цифрового исполнительного документа службе судебных приставов. Цифровые исполнительные документы должны быть подписаны судьей усиленной квалификационной подписью.

Подавать заявление о направлении цифрового исполнительного документа можно на сайте суда в разделе «Подача юридических документов в цифровом виде» по почте или лично в приемной суда.

Использование цифровой формы взаимодействия позволяет сохранить всю информацию в базе данных судов и службы судебных приставов без использования бумажных документов. Электронное взаимодействие между организациями экономит время, уменьшает сроки передачи документов и исключает риск потери информации.

За первый квартал 2024 года в ГУФССП России по Московской области зарегистрировано свыше 1,1 миллиона исполнительных документов, из которых более 742 тысяч были получены в цифровом формате.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».