21 мая 2024, 08:16

Святослав Лисенков из Подольска стал чемпионом России по шахматам

Телеканал «360»
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Шахматный вундеркинд Святослав Лисенков из Подольска стал чемпионом России. Национальное первенство прошло в Екатеринбурге, подольский спортсмен одержал победу в восьми из девяти своих партий.

Из Екатеринбурга Святослав Лисенков вернулся с новым титулом - теперь он лучший шахматист России среди юношей до 15 лет. За спиной восемь победных партий и лишь одно досадное поражение.

«Когда я выиграл последнюю партию, я изначально до конца не понимал, что свершилось. Осознание начало приходить через три-четыре дня», - поделился Святослав.

Теперь Святослав Лисенко нацелен на новые вершины, осенью он будет защищать честь страны на чемпионате мира в Бразилии. Подготовка идет полным ходом. Помимо занятий в родной школе «Пахра», в плане - сборы, тренировки в цифровой гимназии имени Примакова, выездные турниры и международные выступления. Шансы на победу, по оценке наставников, высоки.

«Святослав любит шахматы, то есть никто его не заставляет заниматься каждый день, а это именно идет изнутри. Когда есть такой внутренний стержень, любовь к своему виду спорта - к шахматам, рост - вопрос времени, а также правильного подхода к ребенку», - отметил тренер-преподаватель по шахматам спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Денис Хайруллин.

Святослав начал заниматься в шесть лет и быстро перерос своих сверстников. Уже в 12 лет выиграл Кубок Карякина, оставив позади мастеров международного класса. В 2024 году ему присвоено звание кандидат в мастера спорта по шахматам. Быстрый прогресс молодого спортсмена - это в том числе, заслуга его наставников, большую поддержку оказывают школа и администрация округа. Как отмечает тренер шахматиста, администрация Подольска и руководство спорткомитета уделяют большое внимание юному дарованию. Благодаря этому Святослав сможет участвовать в самых престижных соревнованиях.

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Спортсмены Подольск
21 мая 2024, 08:24
Более 500 спортсменов выступили на первенстве России по боксу в Чехове
Телеканал «360»
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Первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет прошло в Чехове. Участие в соревнованиях приняли 330 юношей и более 200 девушек.

Победители соревнований представят нашу страну на первенстве Европы, которое пройдет в Италии.

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Бои проводили во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. Ежедневно участники проводили по одному-два боя. За неделю, пока проводились соревнования, состоялось более 500 поединков. Победителей определяли в 16 весовых категориях у мальчиков и 13 - у девочек. Спорные моменты судьям помогали решить члены совета чемпионов.

«Здесь собрались лучшие бойцы страны, которые завоевывают место в команде. Это старт в будущее. Мы все с этого начинали, тоже такими же детьми были и доросли до чемпионов», - поделился заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, чемпион России, победитель Кубка мира Андрей Баланов.

Спортсмены Чехов Бокс
20 мая 2024, 23:55
Благоприятная среда для спорта. Как Московская область поддерживает спортсменов
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Какие важные события ждут любителей активного образа жизни в этом году на территории Подмосковья. А также почему среди жителей региона возрождается интерес к советскому комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) и о развитии инфраструктуры, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Алексей Перов сообщил, что в апреле в Сербии состоялся чемпионат Европы по боксу, в котором Россия завоевала 20 медалей, пять из которых принесли подмосковные спортсмены. Он подчеркнул, что представители Подмосковья также успешно выступают на региональных и всероссийских соревнованиях.

«Мы проводим большие массовые мероприятия, которые привлекают внимание жителей, которые привлекают внимание спортсменов. При этом мы стараемся насыщать их медийной составляющей», - рассказал Перов.

Он отдельно отметил проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», в котором прославленные звезды хоккея и футбола находят в своих плотных графиках время и играют во дворах с любителями. Данная инициатива продолжает набирать обороты в регионе.

«Мы слышим сотни благодарных отзывов от жителей Подмосковья про реализацию этого проекта. Мальчишки, девчонки, взрослые выходят во двор и получают развитие на территории округа. Мы считаем, что это очень важно. Кроме того, есть еще летнее подразделение этого проекта», - добавил Перов.

Перов добавил, что комплекс ГТО продолжает набирать популярность. В прошлом году порядка 64 тысяч жителей Подмосковья сдали нормативы, а в этом году ожидается показатель, превышающий 70 тысяч человек.

«Этот комплекс важный. Он позволяет любому желающему, вне зависимости от возраста, оценить свои физические способности. Также существуют бонусы за сдачу нормативов, такие как льготы на поступления в учебные заведения», - поделился специалист.

В заключение он добавил, что за ближайшие пять лет планируется завершить 50 спортивных объектов. Среди них реконструкция существующих и возведение новых.

«Два объекта уже завершили - в Химках и Наро-Фоминске. В этом году планируем завершить еще девять объектов - они будут капитально отремонтированы до 1 сентября», - сообщил Перов.

При этом он отметил, что все объекты буду соответствовать единому виду и облику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
20 мая 2024, 23:18
ЦСКА поможет развиваться футболистам из 5 спортивных школ Подмосковья
Телеканал «360»
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Футбольный клуб ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с пятью спортивными школами Московской области. О том, как Министерство физической культуры и спорта Подмосковья помогает в развитии, рассказал директор спортшколы «Орион» из Балашихи Максим Морозов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнул, что наладить партнерство удалось благодаря министру спорта Подмосковья, который организовал встречу и пригласил директоров спортивных школ. Также в ней участвовал и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы собрались вместе и пришли к выводу, что данное партнерство принесет только положительные моменты как для спортивных школ, так и для ЦСКА. После мы встретились на арене, где нам ответили на все интересующие вопросы», - рассказал Морозов.

Взаимовыгодное сотрудничество включает в себя проектирование и реализацию совместных проектов, таких как открытые мастер-классы, семинары, вебинары. К мероприятиям будут привлекать специалистов, обладающих определенными навыками в футболе.

При этом спортивно-оздоровительные группы начинают формироваться с 5-6 лет. На первом этапе тренеры присматриваются к детям, а уже с девяти лет для подрастающего поколения открываются группы начальной подготовки.

В рамках соглашения также предусмотрены выездные совместные мероприятия, тренировки, просмотры футбольных матчей и многое другое.

«Самое главное для нас перенять технологии, передовые навыки специалистов ЦСКА, потому что это спортсмены высокого уровня, обладающие огромными знаниями» - добавил Морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Спортсмены Дети Школы Футбол
20 мая 2024, 22:53
Училище олимпийского резерва из Чехова подготовит будущих чемпионов
Телеканал «360»
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Талантливые дети-спортсмены уже стоят «на галочке» в училищах олимпийского резерва. О том, как отбирают спортсменов, готовят к большому спорту, и кто помогает будущим олимпийским чемпионам, рассказала директор ГБПОУ МО «Училище олимпийского резерва № 4» городского округа Чехов Татьяна Подорожная в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист поделилась, что учиться приходят дети после седьмого класса. Потом они получают образование тренер-преподаватель по избранным видам спорта, которых доступно шесть для выбора. Среди них - гандбол, синхронное плавание, водное поло, плавание, бокс и художественная гимнастика. На сегодняшний день в училище занимаются более 200 человек.

«Мы находимся на полном государственном обеспечении правительства Московской области. У нас элитные спортсмены, ребята, которые представляют интерес для нашей страны, будущие чемпионы», - рассказала Подорожная.

На территории училища есть свое спортивное сооружение, где проходит обучение, а также большой спортзал и общежитие. Выпускники получают необходимые навыки для того, чтобы продолжать свою спортивную карьеру.

«У нас есть своя студенческая жизнь. Мы участвуем в различных конференциях, конкурсах. Мы устраиваем сами вечера, мы помогаем, работает на территории и в храмах, ходим на экскурсии», - поделилась специалист.

При этом тренеры училища внимательно следят за успехами подрастающих спортсменов Подмосковья и приглашают их на обучение. Таким образом юные таланты уже стоят «на галочке» еще до поступления.

«Даже приезжают из других городов России. Естественно, мы отдаем предпочтения нашим областным спортсменам. Они где-то занимают 60-70%, но 30% - это ребята, которые приехали с других территорий», - отметила Подорожная.

Кроме того, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Министерство спорта России, чтобы поддержать большой проект училища.

«И, если все сложится, мы попадем в федеральную программу и у нас будет еще один большой красивый комплекс. Я считаю, что Чехов по праву является спортивной столицей Подмосковья», - добавила Подорожная.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Чехов

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