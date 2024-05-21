Святослав Лисенков из Подольска стал чемпионом России по шахматам

Из Екатеринбурга Святослав Лисенков вернулся с новым титулом - теперь он лучший шахматист России среди юношей до 15 лет. За спиной восемь победных партий и лишь одно досадное поражение.

«Когда я выиграл последнюю партию, я изначально до конца не понимал, что свершилось. Осознание начало приходить через три-четыре дня», - поделился Святослав.

Теперь Святослав Лисенко нацелен на новые вершины, осенью он будет защищать честь страны на чемпионате мира в Бразилии. Подготовка идет полным ходом. Помимо занятий в родной школе «Пахра», в плане - сборы, тренировки в цифровой гимназии имени Примакова, выездные турниры и международные выступления. Шансы на победу, по оценке наставников, высоки.

«Святослав любит шахматы, то есть никто его не заставляет заниматься каждый день, а это именно идет изнутри. Когда есть такой внутренний стержень, любовь к своему виду спорта - к шахматам, рост - вопрос времени, а также правильного подхода к ребенку», - отметил тренер-преподаватель по шахматам спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Денис Хайруллин.

Святослав начал заниматься в шесть лет и быстро перерос своих сверстников. Уже в 12 лет выиграл Кубок Карякина, оставив позади мастеров международного класса. В 2024 году ему присвоено звание кандидат в мастера спорта по шахматам. Быстрый прогресс молодого спортсмена - это в том числе, заслуга его наставников, большую поддержку оказывают школа и администрация округа. Как отмечает тренер шахматиста, администрация Подольска и руководство спорткомитета уделяют большое внимание юному дарованию. Благодаря этому Святослав сможет участвовать в самых престижных соревнованиях.

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