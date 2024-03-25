Священники Одинцовской епархии проведут панихиды на месте теракта в Crocus City Hall

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Как рассказали в пресс-службе Московской митрополии, почтить память погибших в общей молитве и получить духовную поддержку священников могут все желающие.

Служения пройдут в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00.

По данным СК, при теракте погибли 137 человек , 180 получили ранения различной степени тяжести.

Видеограф «Пикника» Кирилл Смольянинов рассказал, как ему удалось убежать от террористов во время стрельбы в Crocus City Hall. Мужчина снимал людей, стоящих в очереди к press-wall.