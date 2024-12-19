«Мы все смотрели Прямую линию с нашим Президентом. Прозвучавшие вопросы крайне важны для жизни каждого региона и нашего Подмосковья, в частности. Топ вопросов по Московской области касался здравоохранения, транспорта и ветхого и аварийного жилья. Эти три магистральные темы важны», - подчеркнул Воробьев.

Специальная военная операция Все аспекты, связанные с проведением специальной военной операцией, включая выплаты, реабилитацию и документацию, находятся под контролем филиала госфонда « Защитники Отечества ».

«Мы понимаем, насколько важно оказывать заботу и внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», - указал Воробьев.

Здравоохранение В сфере здравоохранения акцент сделан на модернизацию первичного звена и создание современных медицинских учреждений. В Балашихе строится новая большая больница, помощь в этом проекте оказывает президент, запуск планируется в 2027 году. Также в следующем году стартует строительство медицинского комплекса на тысячу коек в Мытищах. С начала августа уже 32,5 тысячи детей получили лечение в новом Детском центре имени Рошаля.

«Мы также развиваем телемедицину , чтобы разгрузить первичное звено», - отметил Воробьев.

Ветхое и аварийное жилье Что касается ветхого и аварийного жилья, завершено переселение из всех аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года.

«Сейчас у нас действует программа реновации. Цель - расселить всех людей из безнадежно устаревших домов», - подчеркнул губернатор.

Транспорт В области транспортной инфраструктуры на маршруты выведено 200 новых автобусов. Увеличение числа транспортных средств происходит в местах с высокой загрузкой, таких как Одинцово, Балашиха, Ленинский район, Красногорск и Домодедово.

«Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», - указал Воробьев.

Дороги Также завершается реализация ряда ключевых дорожных проектов. В этом году открылись важнейшие транспортные артерии, такие как Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.

«На очереди - обход Малых Вязем. Это работу мы продолжаем», - подытожил Воробьев.

Раннее Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Его открытие окончательно решит проблему с пробками.