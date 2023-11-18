Световое шоу, танцы и чаепитие из самовара организуют в парках Подмосковья в выходные

«В Парке „Сестрорецкий“ в городском округе Клин 18 ноября в 10:00 пройдет акция „День добра“, где посетители смогут забрать с собой бездомных котят и щенков», - уточнили в ведомстве.

Также 18 ноября в Парке семейного отдыха в Дубне праздник начнется в 15:00. Там откроют зимний сезон. На катке выступят фигуристы и хоккеисты. После этого гости также смогут выйти на лед.

В парке Мира в Мытищах 18 ноября в 17:00 пройдет акробатическое световое шоу с танцорами. На следующий день в 11:00 в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде состоится первенство по осеннему биатлону и чаепитие из самовара.

В Центральном парке Богородского округа в этот же день в 13:00 пройдет детская программа «Творческая азбука» и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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