Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты отремонтировали светофоры на улице 1 Мая в Егорьевске, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Монинском шоссе в СНТ «Здоровье» в Лосино-Петровском, на Центральной улице в селе Кудиново в Богородском округе, улице Урицкого в Зарайске, улице Пристанционной в Ступине, на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове, улице Заречной в Щелкове и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Как отметили в министерстве, неработающий светофор может серьезно повысить риск автомобильных аварий. Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя проводить ремонт и исправлять дефекты.

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