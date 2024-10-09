Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 11 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Специалисты восстановили восемь светофоров на Каширском шоссе, Волоколамском шоссе, Пролетарском проспекте, а также в Коломне, Щелкове и Мытищах. Помимо этого, они починили кнопки пешеходных светофоров на Можайском шоссе в Голицыне, а также в Лобне и Люберцах.
Напомним, дорожники еженедельно обследуют транспортные объекты, чтобы повысить безопасность движения автомобилей.
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