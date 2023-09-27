«Светлые и комфортные». Глава Подмосковья — о модернизации отделений «Почты России» в 2023 году

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В прошлом году по федеральной программе отремонтировали 31 отделение почты в сельской местности, еще 12 обновят в этом году в Истре, Дмитрове, Егорьевске, Павловском Посаде, Подольске, Мытищах, Рузе, а также в Богородском, Ленинском и Волоколамском округах.

«Они должны иметь приятную форму, но, конечно, важно и содержание. Все, что касается качества предоставления услуг, нас тоже волнует. <...> Для нас важно, чтобы это были комфортные, светлые здания, чтобы услуги оказывали должным образом, особенно на отдаленных территориях», - добавил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что регион заинтересован сохранять тесное партнерство с «Почтой России», совместно внедрять умные и полезные решения в отделениях.

Гендиректор Михаил Волков поблагодарил губернатора за активную позицию по модернизации, ведь за три года крупно отремонтировали 395 отделений.

Он добавил, что «Почта России» стремится успевать за высоким темпом развития Подмосковья, где строят все больше новых микрорайонов.

По словам Михаила Волкова, ежемесячно снижается число жалоб на работу отделений почтовой связи в Московской области. По нескольким направлениям их стало на 20% меньше за полгода.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков напомнил, что Подмосковье было родоначальником проекта модернизации отделений - сейчас его масштабируют по всей стране.

С 2021 года в регионе преобразили 344 отделения и открыли новые. Это большая программа по соглашению между правительством и «Почтой России».