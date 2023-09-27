«Светлые и комфортные». Глава Подмосковья — о модернизации отделений «Почты России» в 2023 году

27 сентября 2023, 17:39
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Большая реконструкция коснется 25 отделений «Почты России» в Московской области в этом году. Среди них 12 находятся в селах, отметил губернатор Андрей Воробьев. Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и с внедренными умными технологиями, добавил он.

В прошлом году по федеральной программе отремонтировали 31 отделение почты в сельской местности, еще 12 обновят в этом году в Истре, Дмитрове, Егорьевске, Павловском Посаде, Подольске, Мытищах, Рузе, а также в Богородском, Ленинском и Волоколамском округах.

«Они должны иметь приятную форму, но, конечно, важно и содержание. Все, что касается качества предоставления услуг, нас тоже волнует. <...> Для нас важно, чтобы это были комфортные, светлые здания, чтобы услуги оказывали должным образом, особенно на отдаленных территориях», - добавил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что регион заинтересован сохранять тесное партнерство с «Почтой России», совместно внедрять умные и полезные решения в отделениях.

Гендиректор Михаил Волков поблагодарил губернатора за активную позицию по модернизации, ведь за три года крупно отремонтировали 395 отделений.

Он добавил, что «Почта России» стремится успевать за высоким темпом развития Подмосковья, где строят все больше новых микрорайонов.

По словам Михаила Волкова, ежемесячно снижается число жалоб на работу отделений почтовой связи в Московской области. По нескольким направлениям их стало на 20% меньше за полгода.

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Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков напомнил, что Подмосковье было родоначальником проекта модернизации отделений - сейчас его масштабируют по всей стране.

С 2021 года в регионе преобразили 344 отделения и открыли новые. Это большая программа по соглашению между правительством и «Почтой России».

Андрей Воробьев Ремонтные работы
Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске
23 октября 2023, 02:00
Андросова Юлия
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В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

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Егорьевск
Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
22 октября 2023, 22:29
Министерство благоустройства Московской области
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В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.

«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.

Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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Благоустройство
Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
22 октября 2023, 20:43
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Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.

«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.

Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.

Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Коломна Школы
Экологический велозаезд прошел в Можайске
22 октября 2023, 19:06
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В Можайске прошел экологический велозаезд «ЧистоВело». Он стал частью спортивной программы форма РЭО.

«Несмотря на плохие плотоядные условия, нам удалось собрать экологическую повестку. В некотором смысле спорт и экология являются полезными привычками. Эти понятия идут рука об руку», - сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Заезд традиционно начали с разминки. Ее провели звезды и ведущие спортсмены страны.

На территории стартового городка есть все необходимое для подготовки к заезду. Также для гостей организовали мастерскую «Зеленый фургон», где показали, как работает экономика замкнутого цикла.

«Этот велозаезд - в рамках экологического марафона. Это тоже недалекая от меня тема, то есть, здесь все совместилось для меня - это спорт и экология. Понимание в голове, что нужно беречь то, где мы живем», - сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции - на 10, 20, 40 и 60 километров.

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Можайск

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