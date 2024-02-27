27 февраля 2024, 16:28

Светлана Мороз из Химок стала призером гонки на собачьих упряжках в Удмуртии

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жительница Химок Светлана Мороз выиграла бронзовую медаль на всероссийских гонках на собачьих упряжках. Турнир «На семи холмах» организовали на территории питомника северных ездовых собак «Клан Симурана» в Удмуртии.

Около 60 участников со всей России преодолевали на упряжках дистанции в 40 и 130 километров. Светлана Мороз соревновалась на первой дистанции и выиграла бронзу с результатом три часа 35 минут.

«Организация, компания спортсменов, обстановка на стартах на этой гонке - на высшем уровне, а трасса по-взрослому сложная. И все было прекрасно, но в тот момент на лыжах я даже не стояла, а холмы Удмуртии уже манили», - поделилась Светлана.

Женщина вместе со своими питомцами начала готовиться к заездам в прошлом году. Спортсменка рассказала, что у ее собак простроен строгий тренировочный план, расписаны режим питания и распорядок дня.

Благодаря такой дисциплине за последний год они стали победителями и призерами чемпионата и первенства Владимирской области в дисциплине каникросс, в экстрим-гонке Russian extreme dog trail, в экстрим-гонке «Хвостатый драйв» и на старте «Хвостатый кросс» в Твери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Собаки
27 февраля 2024, 17:14
Мособлдума напомнила о льготах для социально ориентированных НКО
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Госдума приняла закон о расширении круга НКО, которые имеют право на господдержку. В реестр включили почти 1,7 тысячи организаций, работающих в Московской области. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В перечень включат организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, например, помогающие детям без попечения родителей найти новую семью. Также сюда войдут организации, занимающиеся безнадзорными животными.

По словам Брынцалова, для НКО предусмотрены различные меры поддержки, например, в конце 2023 года Мособлдума приняла изменения в законодательство, которые предусматривают освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Существуют и отдельные меры поддержки. Например, НКО могут получать право не облагать налогом на прибыль целевые поступления или пользоваться льготами при продаже товаров и услуг, относящихся к социальной сфере.

С подробной информацией о предоставлении налоговых льгот можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Напомним, ежегодно для социальных предпринимателей и НКО из всех регионов России проводят конкурс, направленный на выявление лучших практик. В этом году межрегиональный этап завершится 1 апреля.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте.

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Мособлдума
27 февраля 2024, 16:54
Дуэт фигуристов из Химок выиграл бронзу на Спартакиаде учащихся
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники школы по зимним видам спорта в Химках выиграли бронзовые медали на Спартакиаде учащихся России. Городской округ представили на турнире Роман Романычев и Анна Мезенцева.

Турнир проходил в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Участниками стали около 100 фигуристов в возрасте от девяти до 19 лет. Награды разыграли в 1-м спортивном разряде одиночного и парного катания, а также в танцах на льду. Пара из Химок поднялась на третью ступеньку пьедестала.

«Химки не зря называют спортивной столицей Подмосковья. Чтобы сохранять этот статус и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих спортсменов самыми современными комплексами для тренировок. За последние 10 лет в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, а наши спортсмены завоевали более 19200 медалей», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Фигурное катание Химки
27 февраля 2024, 16:54
Проект школьника из Власихи победил на фестивале робототехники в Королеве
Unsplash
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Ученики школы «Перспектива» во Власихе продемонстрировали высокие результаты на VIII чемпионате робототехники RoboSpace-2024. Соревнования прошли в Королевской гимназии № 11.

По информации, предоставленной пресс-службой министерства образования Московской области, проект видеоигры под названием «Школьные бега 2024», созданный учеником 8 «А» класса Андреем Григорьевым, занял первое место на фестивале.

Все судьи, а также глава Королевского городского округа Игорь Трифонов проявили большой интерес к работе Андрея. Они внимательно изучили презентацию, дали ему ряд советов по улучшению кода игры и узнали, что на разработку проекта ученику потребовался целый год.

Другие проекты робототехников из Власихи также вызвали интерес у судей и зрителей фестиваля. После соревнований ребятам вручили дипломы участников. Всего в них приняли участие более учеников из школ Москвы, Липецка, Ленинградской и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Фестивали Власиха
27 февраля 2024, 16:52
Жителей Подмосковья пригласили на экологическую акцию от компаний по вывозу мусора
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Поймай мусоровоз» от регоператоров ЭкоЛайн-Воскресенск и ЭкоПромСервис. Участники могут получить денежные призы за фото мусоровозов, с которых разлетается груз.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция стартует 1 марта. Предметом охоты могут стать синие и серые мусоровозы, а также техника с прицепом. Участникам предлагают сделать фото, на котором видно замеченное нарушение, а также госномер транспорта. В сообщении нужно указать дату, место и телефонный номер для связи. Их будут принимать по адресу электронной почты rsoactiv@ec-line.ru. Первый приславший фото или видео получит премию в размере пяти тысяч рублей.

Другая акция регоператора действует уже почти пять лет. Участники могут получить денежный приз за фото вывоза сухих и смешанных отходов одной машиной. Обе акции работают на территории обслуживания компаний. Это Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск, Шатуру, Солнечногорск, Клин и часть Химок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор

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