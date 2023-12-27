Светлана Ковалева из Лобни победила на областном конкурсе управдомов

Светлана оказалась в числе шести лучших управдомов, получивших награды за активную гражданскую позицию, оперативное взаимодействие, успехи в наведении порядка, за добросовестный общественный труд и вклад в чистоту Московской области. Она возглавляет Ассоциацию председателей Советов домов городского округа Лобня.

Напомним, что в задачи управдома входит взаимодействие с органами власти, проведение собраний собственников в цифровом формате, фиксация нарушения чистоты в приложении «Проверки Подмосковья», помощь жителям и управляющей компании.

В Лобне налажена система взаимодействия старших по домам с администрацией и обслуживающими организацими. Председатель совета жильцов направляет заявки в чат специалисту управления ЖКХ, а тот распределяет их по исполнителям. Результат принимает старший по дому вместе с ответственным муниципальным депутатом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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