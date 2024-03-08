08 марта 2024, 15:31

Светлана Аипова отметила отличную работу 28 округов Подмосковья по очистке крыш от снега

ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами округов по вопросам содержания территорий. Главными вопросами обсуждения стали результаты очистки скатных кровель МКД от снега и наледи, работа в Единой диспетчерской службе Московской области и выполнение заявок.

По ее словам, с приходом весны усилился контроль за одним из сезонных видов работ - очисткой кровель многоквартирных домов.

«Более 14 тысяч объектов уже „освободили“ от снежного плена. В первую очередь расчищали крыши домов, фасады которых выходят на центральные проспекты и улицы, оживленные тротуары, а также выходы из подъездов», - рассказала Аипова.

Министр отметила отличную работу по очистке кровель 28 городских округов. Выполнили план на 100% Одинцовский, Люберцы, Волоколамский, Егорьевск, Наро-Фоминский, а Лобне, Пушкинскому, Раменскому, Шатуре и Дмитровскому округам стоит ускорить темп работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Одинцово Люберцы ЖКХ
08 марта 2024, 15:16
Молодых мам поздравили с 8 Марта в роддоме Ногинской больницы
Пресс-служба НБ
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов и главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц поздравили сотрудниц и рожениц родильного дома. Они вручили молодым мамам цветы и подарки, а также пожелали навороженным малышам крепкого здоровья.

По словам Сергея Лившица, этот праздник - прекрасный повод сказать об огромном уважении к женщинам и восхититься их силой воли и мудростью.

«Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда царят мир и согласие. Искренне желаю вам счастья, здоровья, процветания, успехов и хорошего настроения», - пожелал дамам Лившиц.

Он добавил, что Международный женский день стал символом весны, с которым связаны светлые надежды на перемены к лучшему. Это время волшебства и ожидания чуда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Роддома Врачи 8 Марта
08 марта 2024, 15:10
Движение автобусов маршрута № 20М синхронизировали с МЦД-3 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки согласовали время отправления автобусов маршрута № 20М с расписанием МЦД-3. Благодаря усилиям перевозчика и экспертов министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сократился временной интервал прибытия автобусов.

Автобус № 20М связывает жилой комплекс «Солнечная система» и центр города. С открытием третьей линии Московских центральных диаметров спрос на данном маршруте возрос, что ранее вызывало интервалы движения от восьми до 15 минут.

Как сообщил руководитель по эксплуатации компании «Автоэкспресс» Александр Устюхин, после обращения в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за помощью в координации работы автобусов с МЦД, нам удалось создать эффективный транспортный продукт.

Сейчас автобусы маршрута № 20М прибывают на станцию Химки каждые пять минут начиная с 7:17 до 7:37 утра, а поезда МЦД-3 отправляются в Москву с интервалом в пять минут, начиная с 7:19 до 7:39. Вечером действует такой же график.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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РЖД Химки Автобусы
08 марта 2024, 14:57
Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Он пожелал женам, матерям, дочерям военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, счастья, неиссякаемой энергии и скорейшего возвращения мужей и отцов домой.

Воробьев написал в своем Telegram-канале , что цветы и подарки точно не главное, когда ждешь своих близких с передовой. Он выразил надежду, что эти праздничные атрибуты подарят каждой женщине улыбку.

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Андрей Воробьев 8 Марта
08 марта 2024, 14:46
Праздничный концерт скрипичной музыки прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Дворце культуры «Родина» в городском округе Химки состоялся концерт скрипичной музыки, посвященный 8 Марта. Праздничную программу подготовили молодые солисты «Мастерской Скрипичного Искусства».

Участие в мероприятии приняли выдающиеся молодые исполнители, в числе которых скрипачи Анастасия Белугина, Никита Сенько, Андрей Похлебаев, альтисты Петр Бердников и Федор Белугин, а также пианистка Людмила Духан. Артисты поздравили присутствующих женщин с праздником, исполнив шедевры мировой музыкальной классики и создав неповторимую атмосферу праздника.

Кроме того, 9 марта в 15:00 в Дворце культуры «Родина» запланирована премьера другого праздничного концерта, также приуроченного к Международному женскому дню. На сцене выступят солисты вокального ансамбля дома культуры. Вход для всех желающих свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Концерты 8 Марта

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