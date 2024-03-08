Светлана Аипова отметила отличную работу 28 округов Подмосковья по очистке крыш от снега

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По ее словам, с приходом весны усилился контроль за одним из сезонных видов работ - очисткой кровель многоквартирных домов.

«Более 14 тысяч объектов уже „освободили“ от снежного плена. В первую очередь расчищали крыши домов, фасады которых выходят на центральные проспекты и улицы, оживленные тротуары, а также выходы из подъездов», - рассказала Аипова.

Министр отметила отличную работу по очистке кровель 28 городских округов. Выполнили план на 100% Одинцовский, Люберцы, Волоколамский, Егорьевск, Наро-Фоминский, а Лобне, Пушкинскому, Раменскому, Шатуре и Дмитровскому округам стоит ускорить темп работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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