Сварщик из Мытищ стал лауреатом премии губернатора Подмосковья

Хозяева козлика по имени Фараон и свиньи Сени отказались от животных. Сотрудники Ногинского муниципального приюта для безнадзорных животных забрали их и обеспечили необходимый уход.

Они начали потихоньку приходить в себя, набрали вес. Несмотря на свое непростое прошлое, животные не озлобились, не начали проявлять агрессию. Наоборот, они социально адаптированы, с доверием и добротой тянутся к сотрудникам, волонтерам и посетителям приюта. В планах на следующий год - построить для животных миниферму.

История началась еще полгода назад, когда Ногинскому приюту для бездомных животных предложили очень «щедрый» вариант помощи собакам, а именно 300 килограммов мяса. Оказалось таким образом хозяева свиньи хотели избавиться от животного.

«Владельцы сами отказались от питомца и даже были готовы убить его, если бы не отозвались мы», - рассказала директор Ногинского приюта для безнадзорных животных Юлия Бросалина.

Сотрудники приехали за свином Сеней. Тогда же они увидели козлика Фараона, который был в крайне плохом состоянии.

«Сначала нас ужаснули условия, в которых жили животные. Среди темного и грязного помещения было сложно рассмотреть белого козлика, ведь на 50% он был испачкан собственными испражнениями, весь в опрелостях, колтунах, которые превратились уже в грязные дреды. Но ужаснула нас еще больше картина, когда мы увидели, как этот козлик ходит. У него были переломаны обе передние ноги, и он передвигался на передних скакательных суставах. Мысль забрать его посетила нас спонтанно, и так называемые владельцы, хозяева этого козлика, не стали сопротивляться и с радостью согласились нам его отдать», - рассказала Юлия Бросалина Для животных на территории приюта в экстренном порядке был построен временный домик.