26 декабря 2024, 14:33

Сварщик из Мытищ стал лауреатом премии губернатора Подмосковья

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Престижную областную премию получил профессионал своего дела из Мытищ. Ивана Юрьева наградили премией губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело».

Мероприятие прошло в Доме правительства в Москве. Жителя Мытищ Ивана Юрьева, который работает сварщиком ремонтной бригады, отметили за самоотверженный труд в номинации «Доброе дело».

Во время прошлых новогодних праздников Иван с коллегами ликвидировал прорыв у Климовского патронного завода. Вместе с коллегами он обогревал трубы под потоком ледяной воды при температуре -29 градусов. Команда отлично справилась с задачей.

Отметим, что это уже 12-я премия губернатора Московской области. Ее вручают людям, бескорыстно делающим добрые и благородные дела. В этом году участники подали 1,8 тысячи заявок. 70 лучших проектов получили 10 премий.

Награды Мытищи Волонтеры
26 декабря 2024, 14:34
Козлика Фараона и хряка Сеню спасли в приюте для животных в Ногинске
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Хозяева козлика по имени Фараон и свиньи Сени отказались от животных. Сотрудники Ногинского муниципального приюта для безнадзорных животных забрали их и обеспечили необходимый уход.

Они начали потихоньку приходить в себя, набрали вес. Несмотря на свое непростое прошлое, животные не озлобились, не начали проявлять агрессию. Наоборот, они социально адаптированы, с доверием и добротой тянутся к сотрудникам, волонтерам и посетителям приюта. В планах на следующий год - построить для животных миниферму.

История началась еще полгода назад, когда Ногинскому приюту для бездомных животных предложили очень «щедрый» вариант помощи собакам, а именно 300 килограммов мяса. Оказалось таким образом хозяева свиньи хотели избавиться от животного.

«Владельцы сами отказались от питомца и даже были готовы убить его, если бы не отозвались мы», - рассказала директор Ногинского приюта для безнадзорных животных Юлия Бросалина.

Сотрудники приехали за свином Сеней. Тогда же они увидели козлика Фараона, который был в крайне плохом состоянии.

«Сначала нас ужаснули условия, в которых жили животные. Среди темного и грязного помещения было сложно рассмотреть белого козлика, ведь на 50% он был испачкан собственными испражнениями, весь в опрелостях, колтунах, которые превратились уже в грязные дреды. Но ужаснула нас еще больше картина, когда мы увидели, как этот козлик ходит. У него были переломаны обе передние ноги, и он передвигался на передних скакательных суставах. Мысль забрать его посетила нас спонтанно, и так называемые владельцы, хозяева этого козлика, не стали сопротивляться и с радостью согласились нам его отдать», - рассказала Юлия Бросалина Для животных на территории приюта в экстренном порядке был построен временный домик.

Животные Богородский
26 декабря 2024, 14:26
Детский сад при гимназии № 4 капитально отремонтируют в Дзержинском
Минстрой МО
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Два здания дошкольного отделения гимназии № 4 на Спортивной улице в Дзержинском капитально отремонтируют. Там установят новые окна и двери, проведут отделку помещений, разместят оборудование и мебель. Работы завершат до конца декабря.

Сейчас на площадке трудятся 50 человек и спецтехника. Готовность работ уже достигла 87%, рассказали в региональном Минстрое.

Специалисты завершают фасадные работы, благоустройство территории, расстанавливают новую мебель и технику.

Площадь одного здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Второго - 978 квадратных метров. В них также обновят кровлю, коммуникации, заменят окна, двери и сантехнику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.

Школы Детские сады Дзержинский Ремонтные работы
26 декабря 2024, 14:14
Недостаток общения и непонимание. Самые частые причины ухода детей из дома назвали в Подмосковье
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Что делать в ситуации, когда ребенок задерживается и не отвечает на телефон? Руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области Юрий Шитиков рассказал Дмитрию Степанищеву в «Интервью 360», в какой момент взрослым пора волноваться и куда обращаться за помощью в таких ситуациях.

«Самая большая часть детей, которых мы ищем - это самовольный уход из дома. В основном дети от 8-9 и до 15-16 лет», - сообщил Шитиков.

Только за два года в Московской области потерялись около 1,5 тысячи детей. По словам спикера, один из самых опасных периодов - это летний купальный сезон.

«Слава богу, что криминала у нас нет по этим детям, к сожалению, нескольких детей мы потеряли, дети погибли, в основном - это вода забрала», - прокомментировал Шитиков.

Отделение Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям создали в 2018 году. Его главной задачей стал не только поиск пропавших ребят, но и предотвращение несчастных случаев. Это и профилактические беседы об использовании интернета, и беседы с родителями.

«Так все по цепочке - чем старше дети, тем сильнее мы раскрываем те или иные проблемы. Чем меньше ребенок, тем элементарнее вещи мы объясняем: например, поехали с родителями в метро, родители сели в поезд, дети остались на перроне, что делать в этом случае», - добавил он.

Шитиков уточнил, что в непредвиденных обстоятельствах детям можно обратиться за помощью взрослых. Например, к полиции, к сотрудникам магазина или охранникам. Важно помнить, где есть служащие, там всегда знают, что делать и всегда придут на помощь.

Когда организация начала работать в Московской области, она получала до 12 заявок о пропавших детях в месяц. Теперь эти цифры сотрудники центра обрабатывают ежедневно. Именно поэтому требуется расширение коллектива, однако, команда волонтеров по-прежнему предпочитает оставаться небольшой, чтобы поддерживать эффективное взаимодействие на месте поисков.

По словам спикера, при поиске детей важно четко распределять задачи. Руководители должны хорошо знать людей, которым доверяют выполнение задач, чтобы быть уверенными в их квалификации и ответственности.

Что касается рекомендаций для родителей, важно не откладывать обращение в полицию и не ждать слишком долго. Чем раньше они поднимут тревогу, тем выше вероятность того, что ребенок быстро вернется домой. Следует сразу звонить по номеру 112, чтобы подключить к поиску все необходимые службы, включая полицию и волонтеров.

Основная причина самовольных уходов из дома - недостаток общения с родителями. Ребята, чувствующие, что их не понимают и не поддерживают, часто уходят из дома или скрываются. Родителям рекомендуют выстраивать открытые и доверительные отношения с детьми, интересоваться их жизнью, чтобы избежать подобных ситуаций.

Школы Детские сады Дзержинский Ремонтные работы
26 декабря 2024, 12:45
Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнил мечту девочки из Воскресенска
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Акция «Елка желаний» продолжается в Воскресенске. Накануне в ней поучаствовал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Народный избранник принял участие в акции во время поездки в Воскресенск. Он исполнил желание семилетней Ксюши. Девочка попросила у главного волшебника страны Деда Мороза тюбинг и подарки для ее четырех сестер.

«С большой радостью исполнили мечту многодетной семьи из Воскресенска. Совместно с главой администрации Алексеем Малкиным и директором филиала „ОХК „Уралхим“ Дмитрием Трушковым встретились с Ксюшей и ее мамой, чтобы поздравить с наступающими праздниками и вручить подарки. Особенная атмосфера волшебства царит в такие моменты: очень приятно видеть искреннюю детскую радость», - сказал Никита Чаплин.

Отметим, что эта акция благотворительная. Ее организовали активисты «Движения первых».

Дети Депутаты Новый год Воскресенск

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