02 ноября 2023, 20:46

Свалку с отходами нефтепродуктов ликвидировали в Ступине

unsplash.com
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Свалку с отходами нефтепродуктов ликвидировали в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Сотрудники ведомства проверили соблюдение природоохранного законодательства на поднадзорной территории и установили, что на земельном участке у деревни Чирково разместили отходы нефтепродуктов на площади около 800 квадратных метров. Главе Ступина вынесли представление по этому факту.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования отходы и загрязненный грунт вывезены, земельный участок приведен в надлежащее состояние», - сообщили в прокуратуре.

В октябре незаконную свалку выявили в деревне Колдино. Минэкологии Подмосковья направило в Ступинский городской суд иск о возмещении ущерба, причиненного землям. Его оценили в 18 миллионов рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого. Для устранения этой проблемы предприняли ряд технологических мероприятий.

Свалки Нефть Ступино
02 ноября 2023, 20:38
Дорожные службы Коломны начали устранять последствия мощного ливня
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В Коломне более 12 часов шел сильный дождь, в результате чего подтопило некоторые участки дорог. Местные службы приступили к ликвидации последствий непогоды, сообщил глава городского округа Александр Гречищев в Telegram-канале.

Бригады дорожников осматривают и очищают ливневые колодцы и организуют отток воды с проезжей части. Гречищев встретился с представителем подрядчика на улице Шилова и поручил усилить работу по устранению подтоплений.

«Видим все обращения, службы на них оперативно реагируют. Дождь утихает, на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Работу продолжим», - пообещал глава Коломны.

Он призвал автомобилистов объезжать сложные участки и выбирать безопасные места для парковки.

Непогода обрушилась на Коломну 2 ноября. Очевидцы сообщили, что потоп образовался у школы № 14. Из-за ливня в подъезде одной из многоэтажек протекла крыша.

Коломна Дороги Погода
02 ноября 2023, 19:13
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 2 ноября
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 2 ноября. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются на ЦКАД в районе 318-го километра, села Павловского, деревни Супонево и рабочего поселка Большие Вяземы.

Движение также затруднено на Ленинградском, Новорижском, Киевском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорязанском и Рублево-Успенском шоссе. Водителей призывают быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов, особенно на парковках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
02 ноября 2023, 18:52
Около 70% жителей Подмосковья проголосовали за резиновое покрытие на детских площадках
Unsplash
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Голосование за альтернативное покрытие на детских площадках завершилось в Подмосковье. Так, 70% респондентов предпочли резиновое покрытие, 16% — дерновое и около 4% жителей выбрали остальные виды покрытий.

Часть площадок в Подмосковье уже имеет привычное резиновое покрытие - оно износостойкое, противоударное и быстро ремонтируется.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что такой выбор не означает полную отмену альтернатив. При проектирование новых площадок мнение жителей учитывается, а место эксперименту по желанию всегда найдется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
02 ноября 2023, 18:33
Более 80 проектов реновации создали в Подмосковье
Мособлархитектура
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Конференция «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» прошла в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество». В Мособлархитектуре заявили, что на данный момент в Подмосковье сформировали 85 проектов реновации, а количество переселяемых жителей превысило 50 тысяч.

Директор департамента комплексного развития территорий Мария Синичич подчеркнула, что земельный ресурс не безграничен, и все, что сегодня задействуется, представляет собой уже вторую волну урбанизации.

«Главным преимуществом механизма КРТ стала возможность регионов самостоятельно принимать решения о тех объектах, которые находятся на их территории. С момента принятия законодательных актов по стране введено уже порядка полумиллиона квадратных метров, и Московская область является одним из лидеров по вовлечению территорий в этот процесс», - отметила она.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды. То есть, чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая. Необходимо оценивать и потенциал площадок. Речь идет о перспективах для создания новых объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, рабочих мест, объектов культуры и досуга.

Почти треть проектов реновации в Подмосковье - это территории, которые формируются под современную жилую застройку из нефункционирующих промзон. Среди территорий, прорабатываемых фондом для потенциального вовлечения в КРТ, находятся проекты «Шереметьево Сити» в Химках, заброшенная птицефабрика в Солнечногорске и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реновация в Московской области

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