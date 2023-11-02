Свалку с отходами нефтепродуктов ликвидировали в Ступине

Сотрудники ведомства проверили соблюдение природоохранного законодательства на поднадзорной территории и установили, что на земельном участке у деревни Чирково разместили отходы нефтепродуктов на площади около 800 квадратных метров. Главе Ступина вынесли представление по этому факту.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования отходы и загрязненный грунт вывезены, земельный участок приведен в надлежащее состояние», - сообщили в прокуратуре.

В октябре незаконную свалку выявили в деревне Колдино. Минэкологии Подмосковья направило в Ступинский городской суд иск о возмещении ущерба, причиненного землям. Его оценили в 18 миллионов рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого. Для устранения этой проблемы предприняли ряд технологических мероприятий.