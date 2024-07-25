Свалку на лесной дороге ликвидировали под Егорьевском

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, отходы вывезли на строительный полигон в Раменском.

«Сотрудники лесной охраны организовывают субботники, чтобы навести порядок в лесу, администрации городских округов участвуют в ликвидации свалок и планируют установить фотоловушки, которые помогут лесной охране бороться с нарушением лесного законодательства», - рассказал старший участковый лесничий Поминовского участкового лесничества Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Владислав Казаков.

Он напомнил, что в каждой деревне, садовом некоммерческом товариществе есть специальные контейнеры для выбора мусора. За выброс мусора в неположенных местах нарушителям придется заплатить штраф.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».