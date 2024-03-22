Свадьба участника СВО состоялась в Доме правительства Подмосковья

Супругов поздравили председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева и Герой России Алексей Романов.

«Сегодня у нас снова торжественное событие - рождение новой семьи Сергея и Виктории. Это уже вторая регистрация брака в Доме правительства, а первая состоялась с участием губернатора Андрея Воробьева», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Сергей - участник специальной военной операции, а Виктория работает на оборонном заводе. Они познакомились на теннисных столах. Начали общаться и со временем завязались отношения.

«Спустя время я отправился на СВО, но моя девушка осталась со мной и всегда меня поддерживала. Хотели пожениться летом, но потом решили не тянуть и подали заявление. В этом отпуске я стал мужем прекрасной жены, но уже через неделю возвращаюсь на передовую», - рассказал жених.

В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел», которая прошла во всех школах региона. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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