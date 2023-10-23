Сувенирные наборы с коломенской пастилой начнут продавать на острове Кижи

23 октября 2023, 11:14
Министерство культуры и туризма МО
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Пастильные наборы из Коломны войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Особый вид коломенской пастилы - смокву - будут продавать на острове Кижи в качестве сувениров. Десерт упакуют в коробки, оформленные в стиле царской России с изображением объекта Кижского погоста. Это объект ЮНЕСКО, который можно считать самым большим, сложным и гармоничным образцом деревянного зодчества в мире.

Директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова отметила, что коломенская пастила созвучна кижскому отношению к истории и жизни. К тому же это полностью натуральный продукт, созданный по настоящим старинным рецептам.

«Вкус, аромат, технология пастилы - это нематериальное наследие, сохранять которое довольно сложно. Но именно оно дает ощущение прикосновения к чему-то важному, формирует у человека любовь к месту. И для нас очень ценно, что наша „история со вкусом“ теперь будет представлена в Кижах», - говорить генеральный директор АНО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Коломна Туризм
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья выступит на всероссийской конференции в Сочи
23 октября 2023, 18:18
Unsplash
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Комитет по ценам и тарифам Московской области примет участие во всероссийской конференции в Сочи. На встрече выступят главы субъектов России, руководители и специалисты ФАС России, представители регуляторов всех уровней и другие эксперты.

Участники обсудят такие темы, ка: совершенствование тарифного законодательства, реализацию основных принципов долгосрочного тарифного регулирования, создание Единой тарифной платформы и другие вопросы.

Комитет по ценам и тарифам Московской области поделится опытом внедрения цифрового сервиса планирования и контроля исполнения программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Туризм
Команда медиков из Клина стала обладателем суперкубка соревнований «Большие гонки»
23 октября 2023, 18:08
Пресс-служба Талдомской больницы
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Ежегодное спортивное мероприятие «Большие Гонки — 2023» среди медицинских работников состоялось 21 октября в Дворце спорта «Атлант» в Талдоме. В соревнованиях приняли участие команды из Московской и Тверской областей, а коллективу «Клин спортивный» удалось завоевать суперкубок.

В этом году в борьбе приняли участие 18 команд, состоящих из работников различных медучреждений Подмосковья и Тверской области. Участники соревновались в семи разных эстафетах, включая прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов, поднятие гири и преодоление полосы препятствий.

Исполняющий обязанности главного врача Талдомской больницы Александр Орлов подчеркнул, что проведение «Больших Гонок - 2023» является отличной возможностью продемонстрировать важность активного образа жизни и занятий спортом для медицинских работников.

«Это является профилактикой многих заболеваний и способствует укреплению здоровья», - указал Александр Орлов.

Во время соревнований участники получили поддержку от своих болельщиков. Команда медиков «Клин спортивный» стала обладателем суперкубка «Большие Гонки - 2023». Ее участники получили велосипеды. Остальным медицинским работникам вручили памятные призы и подарки от партнера мероприятия - ПАО Промсвязьбанк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Он подчеркнул, что все работы должны завершиться до конца 2023 года.

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Спортсмены Врачи
Производитель медицинского оборудования в Дубне начал переговоры об экспорте в Индонезию
23 октября 2023, 17:57
«ВестМедГрупп»
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Оборудование компании «ВестМедГрупп» из ОЭЗ «Дубна» привлекло внимание участников международной выставки Indonesia Hospital Expo в Джакарте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

С 18 по 21 октября в столице Индонезии проходила медицинская выставка с участием производителей из стран АСЕАН, Китая, Японии и других государств.

Подмосковная компания продемонстрировала на выставке универсальные системы жизнеобеспечения пациентов, а также медицинские газовые системы, светильники и другое оборудование собственного производства.

По итогам выставки продукцию «ВестМедГрупп» разместили в шоу-руме российской дипломатической миссии в Индонезии. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами о поставках оборудования в медучреждения республики.

Поддержку подмосковной компании в участии в зарубежной выставке оказал региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он предоставляет экспортерам услуги по продвижению продукции на внешние рынки в рамках национальных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал увеличить товарооборот региона и Китая. Ранее этот показатель достиг 200 миллиардов долларов.

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Экспорт Дубна Индонезия
Жителям Подмосковья напомнили о бонусах при оплате коммуналки онлайн
23 октября 2023, 17:57
Unsplash
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Жители Московской области при онлайн-оплате счетов ЖКХ могут стать участниками программы «Коммунальный бонус». С 23 по 29 октября включительно им будет предоставлен свободный доступ к подаркам и скидкам.

В октябре на странице «Коммунального бонуса» доступно около 90 выгодных предложений от онлайн-гипермаркетов и служб доставки, кинотеатров, образовательных проектов и других сервисов. Отмечается, что количество входов и купонов не ограничено.

Чтобы стать участником программы, необходимо перейти в раздел «Бонусы и акции» и выбрать понравившееся предложение.

Через личный кабинет МосОблЕИРЦ можно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, а также пользоваться сервисом «Умная платежка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении жалоб от жителей Подмосковья на отопление. Он подчеркнул, что после подачи тепла от жителей целого ряда городских округов поступило огромное количество жалоб.

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ЖКХ

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