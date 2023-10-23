Сувенирные наборы с коломенской пастилой начнут продавать на острове Кижи

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Особый вид коломенской пастилы - смокву - будут продавать на острове Кижи в качестве сувениров. Десерт упакуют в коробки, оформленные в стиле царской России с изображением объекта Кижского погоста. Это объект ЮНЕСКО, который можно считать самым большим, сложным и гармоничным образцом деревянного зодчества в мире.

Директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова отметила, что коломенская пастила созвучна кижскому отношению к истории и жизни. К тому же это полностью натуральный продукт, созданный по настоящим старинным рецептам.

«Вкус, аромат, технология пастилы - это нематериальное наследие, сохранять которое довольно сложно. Но именно оно дает ощущение прикосновения к чему-то важному, формирует у человека любовь к месту. И для нас очень ценно, что наша „история со вкусом“ теперь будет представлена в Кижах», - говорить генеральный директор АНО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

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