«Существенный отрыв»: 13 городов Подмосковья вошли в топ лучших для бизнеса в России

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Красногорск обошел все перечисленные в рейтинге города России, получив наивысший балл - 67,7. Краснодар получил 64,6, а Химки - 64. Таким образом, Подмосковье дважды в топ-3.

На этот раз в общем рейтинге, составленном после десятилетнего перерыва, сделали две отдельные категории. В одной - лучшие города Подмосковья, в другой классифицировали топ-30 других городов России.

«По понятным причинам в общий рейтинг по России не включили Москву и Санкт-Петербург. В отдельный кластер в нем выведены и города Подмосковья - уж слишком существенный отрыв от общих показателей», - сказала Екатерина Зиновьева.

Лучших баллов в Подмосковье удостоили Красногорск, Химки, Видное, Люберцы, Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.

По словам Зиновьевой, регион решил пойти дальше, создавая для предпринимателей и самозанятых еще больше возможностей при запуске своего дела.

В Московской области действует большой список мер поддержки именно на старте проекта, а затем бизнес получает помощь и в развитии.

«Задача - создание новых локаций, доступное информирование, обучение начинающих предпринимателей, максимально оперативное решение любых проблем, устранение неравенства между городскими округами, создание подмосковного бизнес-сообщества», - добавила Екатерина Зиновьева.

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