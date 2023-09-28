«Существенный отрыв»: 13 городов Подмосковья вошли в топ лучших для бизнеса в России
Сразу 13 городов Подмосковья вошли в рейтинг лучших в России по комфорту для ведения бизнеса. Его составили в Forbes Russia. У региона очень существенный отрыв от общих показателей, отметила заместитель председателя областного правительства, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Красногорск обошел все перечисленные в рейтинге города России, получив наивысший балл - 67,7. Краснодар получил 64,6, а Химки - 64. Таким образом, Подмосковье дважды в топ-3.
На этот раз в общем рейтинге, составленном после десятилетнего перерыва, сделали две отдельные категории. В одной - лучшие города Подмосковья, в другой классифицировали топ-30 других городов России.
«По понятным причинам в общий рейтинг по России не включили Москву и Санкт-Петербург. В отдельный кластер в нем выведены и города Подмосковья - уж слишком существенный отрыв от общих показателей», - сказала Екатерина Зиновьева.
Лучших баллов в Подмосковье удостоили Красногорск, Химки, Видное, Люберцы, Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.
По словам Зиновьевой, регион решил пойти дальше, создавая для предпринимателей и самозанятых еще больше возможностей при запуске своего дела.
В Московской области действует большой список мер поддержки именно на старте проекта, а затем бизнес получает помощь и в развитии.
«Задача - создание новых локаций, доступное информирование, обучение начинающих предпринимателей, максимально оперативное решение любых проблем, устранение неравенства между городскими округами, создание подмосковного бизнес-сообщества», - добавила Екатерина Зиновьева.
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