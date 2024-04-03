Сурдоспортсмены из Химок победили на чемпионате России по волейболу

Как рассказали в администрации округа, Химки представили воспитанницы физкультурно-спортивного клуба «Благо» Эвелина Печеркина, Милана Ступак, Юлия Шамина, Мария Катанска и Алена Суховодова. Их наставница Наталья Трубова стала лучшим игроком турнира в составе своей сборной.

«Наши спортсмены достойно выступили и продемонстрировали свой профессионализм. Девушки, благодаря своему стремлению и упорству, завоевали заслуженные награды. Отдельно хочу поблагодарить тренеров, которые каждую тренировку работают с ребятами и обучают их новым спортивным навыкам», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Соревнования для спортсменов с нарушением слуха прошли в Калуге. В них участвовали 160 человек из девяти регионов России.

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