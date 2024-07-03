03 июля 2024, 21:44

Сурдоспортсменки Химок стали чемпионками Подмосковья по пляжному волейболу

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Восптинницы спортивного клуба «Благо» из Химок победили на чемпионате Московской области по пляжному волейболу. Участие в состязаниях приняли свыше 30 спортсменов из шести команд региона.

Соревнования провели среди мужчин и женщин. Волейболистки Мария Катанская, Эвелина Печеркина, Алена Суховодова и Юлия Шамина представили городской округ Химки. По итогам нескольких матчей команда Алены Суховодовой и Марии Катанской заняла первое место.

Ранее сурдоспортсмен из Химок стал призером чемпионата России по боулингу. Александр Соболев занял третье место. За награды боролись более 50 спортсменов из 13 регионов страны.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены Химки
03 июля 2024, 21:46
Ленинградское шоссе расширят в Химках к осени
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты приступили к расширению Ленинградского шоссе в Химках. На участке трассы добавят четвертую полосу, благодаря чему пропускная способность дороги увеличится на 8%.

Длина новой полосы составит три километра. Она протянется от путепровода над улицей Маяковского и Юбилейным проспектом до новой эстакады через Октябрьскую железную дорогу. Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков сообщил, что движение планируют запустить в сентябре этого года.

Правую полосу на участке сделают выделенной для общественного транспорта. Сейчас трассу сузили для проведения работ.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Химки Дороги
03 июля 2024, 20:50
Уроки управления беспилотниками начнутся в двух школах Ногинска с сентября
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе открылись две площадки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». С 1 сентября ученики седьмого класса и старше будут изучать теорию, а после смогут сами программировать и запускать квадрокоптеры.

Современные площадки беспилотных авиационных систем оборудованы по последнему слову техники. Рассказывать все тонкости управления квадрокоптерами и мультикоптерами будут специалисты, которые прошли специальные курсы. Ребята получат знания, которые помогут им на олимпиадах по программированию. Там же они смогут выиграть гранты на обучение.

«Проект рассчитан на детей с седьмого класса. Но в Богородском округе для младших школьников ограничений не будет. Ведь еще на уровне дошколят у нас работает STEM образование, которое включает в себя программирование. Будет логично, если талантливые дети младшего возраста также смогут заниматься на новых площадках», - сказала начальник управления образования Богородского городского округа Евгения Устякина.

Напомним, что в муниципалитете работает две площадки на базе Центра образования № 62 и «Богородский». В них созданы современные центры, проведен ремонт и закуплено оборудования для обучения ребят программированию и испытанию беспилотных летательных аппаратов. В каждом центре будут работать два основных блока: теоретический и практический. В первом есть малая полетная зона, а в помещении для тренировок обустроено большое пространство для испытаний беспилотников.

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Нацпроекты Богородский
03 июля 2024, 20:30
Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в Люберцах в 2027 году
Главгосстройнадзор МО
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Уведомление о начале строительства трехзвездочной гостиницы в Люберцах поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья. Многоэтажное здание планируют сдать в эксплуатацию летом 2027 года.

Площадь 21-этажной гостиницы составит более 78 тысяч квадратных метров. С 2-го по 21-й этаж будут расположены 1644 номера различной вместимости, включая студии и апартаменты, в которых будет установлены мини-кухни. При этом 60 номеров будут предназначены для проживания маломобильных групп населения.

Три верхних этажа планируется сделать с более высокими потолками и панорамными окнами. Автомобильная парковка манежного типа площадью более четырех тысяч квадратных метров будет находиться под землей. Гостиница сможет одновременно принимать почти 2,5 тысячи гостей.

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Люберцы Строительство
03 июля 2024, 20:02
Региональные награды за волонтерскую деятельность вручили в Подмосковье
https://mkkprf.ru/29694-aleksandr-naumov-nagrady.html
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Благодарности Мособлдумы за волонтерскую деятельность вручили коммерческим организациям, которые оказывают поддержку семьям участников специальной военной операции. Мероприятие прошло по поручению заместителя председателя Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

Депутат Александр Наумов отметил, что поколение детей войны играет важную роль в передаче истории России следующим поколениям, так как ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше в живых.

Он выразил благодарность руководителям компаний, оказывающих помощь детям войны, за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, Александр Наумов отметил, что организации на регулярной основе помогают в отправке грузов в зону СВО.

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Награды Волонтеры КПРФ

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