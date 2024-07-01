01 июля 2024, 16:11

Сурдоспортсмен из Химок стал призером чемпионата России по боулингу

Администрация Химки г.о.
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Сурдоспортсмен Александр Соболев представил городской округ Химки в составе сборной Подмосковья на чемпионате России по боулингу. Участие в состязаниях приняли свыше 50 спортсменов из 13 регионов страны.

Александр Соболев по итогам состязаний занял третье место. Спортсмен из физкультурно-спортивного клуба «Благо» по сумме 24-х игр набрал 4266 очка.

«Бронза - это не конечная точка, а всего лишь ступень на пути к вершине. Моя страсть к боулингу и жажда победы только усилятся. Сегодня я радуюсь бронзе, но завтра пойду за золотом», - поделился спортсмен Александр Соболев.

Вместе с тем за сборную выступали химчане Илья Балашов и Олег Хлыбов. Спортсмены заняли пятое место в командном зачете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
01 июля 2024, 16:48
Самая большая оса Европы завелась в Подмосковье
Unsplash
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Самая большая оса Европы — сколия-гигант завелась в Подмосковье. Насекомое заметили в Луховицах.

«Сколия-гигант является крупнейшим представителем своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы, ее также можно отнести к топу самых крупных насекомых России», - уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Самки этой породы могут достигать четырех сантиметров. В отличие от других ос сколии ведут одиночный образ жизни и отличаются более мирным нравом и слабым ядом. Однако, это паразитирующие насекомые. Они отыскивают личинок пластинчатоусых жуков, для того чтобы парализовать их, а затем отложить в них свои яйца. Личинка жука остается живой и затем съедается заживо изнутри детенышем осы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Насекомые
01 июля 2024, 16:44
Ирина Большихина из Лобни прошла обучение в Школе молодого руководителя
Администрация г.о. Лобня
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Начальник отдела по работе с молодежью в Лобне Ирина Большихина приняла участие во втором этапе программы «Школа молодого руководителя». На ней эксперты рассказали о способах мотивации команды и предотвращения выгорания на работе.

Событие состоялось в Нижнем Новгороде. За два дня эксперты рассказали о том, как правильно ставить задачи, следить за их выполнением, мотивировать команду и избегать выгорания.

Далее участников программы ждут еще три модуля. На них они узнают, как повысить личную эффективность, развивать цифровые навыки и управлять проектами и командами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Учителя
01 июля 2024, 16:31
Около 300 единиц техники задействовали для аэрации воздуха в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Московской области продолжают проводить аэрацию воздуха для снижения температуры асфальтобетонного покрытия. В работе участвуют порядка 300 единиц поливомоечных машин.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что на сегодняшний день около 300 единиц спецтехники осуществляют полив более семи тысячи километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и населенных пунктах Подмосковья.

«В связи с жаркой погодой аэрация будет продолжена и в другие дни», - добавил Гержик.

Аэрация также проводилась на прошлой неделе. Представители ведомства отметили, что процесс помогает бороться с пылью, а также охлаждает асфальт, что уменьшает вероятность деформации под воздействием солнечного излучения.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в Московской области ожидаются температуры выше 30 градусов. Минтранс Подмосковья рекомендует участникам дорожного движения быть осторожными и избегать поездок в период пикового солнечного излучения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Алексей Гержик Погода
01 июля 2024, 16:29
Число обращений к администрации больницы в Мытищах снизилось с начала года
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Количество обращений от пациентов в адрес администрации больницы Мытищ снизилось во втором квартале 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги работы озвучили на еженедельной конференции главного врача с заведующими отделениями.

Стало меньше не только личных обращений и обращений, принятых по горячей линии, но и сообщений в социальных сетях. По мнению руководства учреждения, причиной стало то, что большинство вопросов решается на начальном этапе в телеграм-канале «Мытищи.Здоровье».

«Если сравнивать данные за второй квартал прошлого года с результатами этого года, то количество обращений сократилось в два раза. И даже по сравнению с маем, обращений также стало гораздо меньше. В основном, пациенты обращают внимание на вопросы этики и деонтологии. Мы работаем в этом направлении», - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Екатерина Склярова.

На еженедельной конференции также обсудили привлечение кадров в поликлиники и больницы Мытищ и перспективы развития системы здравоохранения в округе.

По вопросам оказания медпомощи жители могут обратиться по телефонам горячей линии главного врача: 7 (498) 602-03-59 доб.18035, 8 (977) 131-61-75. Также работает горячая линия по вопросам работы взрослых поликлиник: 7 (90) 01-49-12-65. Звонки принимаются и на горячей линии по вопросам работы детских поликлиник: 7 (900) 149 1262.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Мытищи

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